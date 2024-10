Champions League: Lewandowski brilliert bei Barca-Gala

Der FC Barcelona hat mit den Young Boys Bern kaum Probleme. Robert Lewandowski und Lamine Yamal steigen in neue Sphären auf.

Erster Champions-League -Sieg für Hansi Flick mit dem FC Barcelona ! Gegen die Youngs Boys Bern hatten die Katalanen beim 5:0 (3:0) kaum Probleme und dominierten die Partie über weite Strecken. Robert Lewandowski trat dabei in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo.

Yamal knackt Bellingham-Bestmarke

Die weiteren Treffer für die Blaugrana erzielten der brasilianische Nationalspieler Raphinha (34.) und Routinier Inigo Martinez (37.). Das Eigentor in der Schlussphase von Mohamed Camara (82.), besiegelte einen rabenschwarzen Abend der Gäste aus der Schweiz.

Barca-Juwel Lamine Yamal blieb am Dienstagabend zwar ohne direkte Torbeteiligung, stellte jedoch eine neue Bestmarke auf. Yamal hat nun mehr Spiele in der Champions League bestritten als jeder anderer U18-Spieler in der Geschichte (9) und zog damit Jude Bellingham und Warren Zaire-Emery (je 8) vorbei.