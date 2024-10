Champions League: Magische Nacht für deutschen Keeper

An diesen Abend wird sich Timon Wellenreuther wohl noch lange erinnern. Der deutsche Keeper von Feyenoord Rotterdam wurde in der Champions League zum Helden.

Wellenreuther wird zum Helden

Für den 28-Jährigen ist es das nächste Highlight in seiner Karriere, die zuletzt richtig Fahrt aufgenommen hat. Seit dieser Saison ist er die Nummer eins bei Feyenoord. „Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an, die Nummer eins bei Feyenoord, einem so riesigen Verein, zu sein und in der Champions League zu spielen“, sagte er zuletzt im SPORT1-Interview.