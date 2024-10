Champions League: „Vielleicht ist das Flicks Vorteil“ - Matthäus mit Prognose

In seiner Sky -Kolumne verrät der Weltmeister von 1990, ein sehr ausgeglichenes Spiel zu erwarten: „Vieles deutet auf ein Unentschieden hin.“ Beide Teams haben Matthäus zufolge „zuletzt nach Ballverlusten und dem Überspielen der ersten Pressing-Linie Probleme. Bayerns Restverteidigung hat gegen Stuttgart (4:0, Anm. d. Red.) aber schon wesentlich besser funktioniert als in den Spielen zuvor. Es wird darauf ankommen, wer weniger Fehler macht.“

Mit Flick selbst steht Matthäus in einem positiven Verhältnis: „Hansi und ich telefonieren nicht jeden Tag, aber wir haben Kontakt.“ Von seinen Qualitäten als Top-Trainer ist der 63-Jährige ohnehin überzeugt: „Barcas DNA entspricht Flicks Spielidee: Dominanz. Das war bei Bayern München und in der Nationalmannschaft so, und genauso ist es in Barcelona.“