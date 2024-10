Champions League: Wirbel um vermeintliches Stuttgart-Tor - Khedira irritiert

Der VfB Stuttgart holt im Gastspiel bei Juventus Turin den ersten Sieg in der Champions League. El Bilal Toure erlöst die Schwaben in der Schlussphase.

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison gelandet. Bei Juventus Turin gewannen die Schwaben am Dienstagabend spät, aber verdient mit 1:0 (0:0). Nach der Auftaktpleite bei Real Madrid (1:3) und dem 1:1 gegen Sparta Prag steht der VfB nun bei vier Punkten.

In der Schlussphase wurde es richtig dramatisch. Nach VAR-Eingriff bekam Stuttgart einen Foulelfmeter zugesprochen, Juve-Verteidiger Danilo folg im Rahmen dieser Szene mit Gelb-Rot vom Platz. Doch Enzo Millot versagten die Nerven und er scheiterte vom Punkt (86.).

„Wir waren klar die bessere Mannschaft und haben das Spiel eigentlich dominiert. Ich weiß nicht, ob Juve überhaupt irgendeine Torchance hatte - eine richtige. In der 92. Minute macht El Bilal dann ein brutales Tor, das war Weltklasse“, huldigte Deniz Undav den Matchwinner nach der Partie bei DAZN .

Wirbel um Undav-Treffer

Dabei dachten die Stuttgarter bereits in der 48. Minute den Führungstreffer erzielt hatten, doch Schiedsrichter Espen Eskas ließ den Treffer von Undav nicht gelten, zum Entsetzen von Undav.

Was war passiert? Jeff Chabot hatte einen hohen Diagonalball auf Undav gespielt, der das Leder halbrechts vor dem Sechzehner annahm und dann aus 15 Metern Perin bezwang. So weit, so gut, doch plötzlich schaltete sich der VAR ein ...