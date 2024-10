Das kaum bekannte Detail der CL-Reform, das noch sehr wichtig werden könnte

SPORT1 23.10.2024 • 16:39 Uhr Im Zuge der Reform in der Champions League wird auch die Berechnung der Rangliste geändert, über die der BVB noch in die Königsklasse gerutscht ist. Ein Detail ist besonders spannend.

Die UEFA hat vor dieser Saison den Modus der Champions League fundamental geändert. Statt in einer Gruppenphase treten seit dieser Spielzeit die Teams in einer großen Liga gegeneinander an.

Im Zuge dieser Änderung ist auch die Berechnung der Verbandskoeffizienten reformiert worden, der die Grundlage für die Bewertung der europäischen Ligen im Europapokal bildet. Diese Maßnahme blieb bislang weitgehend unbeachtet, könnte aber im Laufe der Saison noch entscheidend werden.

Denn die UEFA hat die Koeffizientenrangliste extrem aufgewertet. Sie bestimmt, welche beiden Ligen einen zusätzlichen Klub für die kommende Saison in der Champions League stellen können.

Zuletzt profitierten die italienische Serie A und die Bundesliga von dieser Regelung, die in der vergangenen Spielzeit zum ersten Mal angewandt wurde. Beide Ligen konnten einen fünften Verein in die Königsklasse entsenden – aus der Bundesliga rutschte so Borussia Dortmund noch in die Champions League.

Der große Unterschied zur Gruppenphase

Damit die deutsche Eliteliga auch in der nächsten Saison unter den besten zwei Ligen landet, wäre eine gute Platzierung ihrer Vertreter in der Abschlusstabelle der Ligaphase besonders wichtig.

Denn im Gegensatz zur abgeschafften Gruppenphase, als die Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League pauschal mit vier Bonuspunkten belohnt wurde, wird nun jede Platzierung in der Liga mit unterschiedlich vielen Bonuspunkten bewertet.

In der Königsklasse bekommen alle 36 Teilnehmer zunächst einmal sechs Punkte. Diese Anzahl kann das Team, das sich als Tabellenerster für das Achtelfinale qualifiziert, auf zwölf Punkte (!) verdoppeln.

Das wären dann knapp sechs Zähler mehr als die Mannschaft bekommt, die auf Platz 24 landet (6,250) und sich dann noch über die K.o.-Playoffs fürs Achtelfinale qualifizieren könnte.

Tabellenplatz Champions League Europa League Conference League 1 12.000 6.000 4.000 2 11.750 5.750 3.750 3 11.500 5.500 3.500 4 11.250 5.250 3.250 5 11.000 5.000 3.000 6 10.750 4.750 2.750 7 10.500 4.500 2.500 8 10.250 4.250 2.250 9 10.000 4.000 2.000 10 9.750 3.750 1.875 11 9.500 3.500 1.750 12 9.250 3.250 1.625 13 9.000 3.000 1.500 14 8.750 2.750 1.375 15 8.500 2.500 1.250 16 8.250 2.250 1.125 17 8.000 2.000 1.000 18 7.750 1.750 0.875 19 7.500 1.500 0.750 20 7.250 1.250 0.625 21 7.000 1.000 0.500 22 6.750 0.750 0.375 23 6.500 0.500 0.250 24 6.250 0.250 0.125 25 - 36 6 0 0

So viele Punkte gibt es für jede Platzierung

Von Rang eins bis Rang 24 werden pro Platzierung 0,250 Punkte weniger vergeben. Insofern ist die genaue Platzierung gleich in doppelter Hinsicht wichtig.

Erstens um den stärksten Gegnern in der K.o.-Phase so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen. Zweitens um in der Koeffizientenwertung so viele Punkte wie möglich für die eigene Liga zu holen.