BVB: Bericht über bittere Adeyemi-Diagnose

„Hoffentlich bin ich schnell wieder da“

Nach einem Kopfball fasste sich Adeyemi an den rechten Oberschenkel und setzte sich auf den Rasen. „Ich musste raus. Es ist der Oberschenkel. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Schauen wir weiter, was morgen so passiert. Hoffentlich bin ich schnell wieder da“, sagte der Flügelspieler nach der Partie bei Amazon Prime und erklärte, dass die Schmerzen nicht so schlumm seien.