DFB: Nagelsmann mit Adeyemi-Andeutung

Karim Adeyemi muss womöglich noch länger auf seine Rückkehr in die deutsche A-Nationalmannschaft warten - trotz starker Leistungen beim BVB.

Karim Adeyemi fehlt womöglich nicht nur wegen seiner Verletzung im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Nations-League-Spiele. Bundestrainer Julian Nagelsmann deutete an, dass der zuletzt formstarke Offensivspieler von Borussia Dortmund weiterhin in der U21 eingesetzt werden könnte.

„Klar, jetzt hat er sich verletzt, aber er ist gut im Flow. Er ist sicherlich auch in Zukunft für uns wieder ein Kandidat“, sagte Nagelsmann im Rahmen der Nominierung über Adeyemi: „Aber auch da ist es so, dass er für die U21 ein sehr wichtiger Faktor ist in diesen wichtigen Spielen, bei uns noch nicht diese Stammspieler-Rolle hätte.“