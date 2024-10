Die Überraschung der Champions League - trotz eines großen Mankos

Unglaublich aber wahr: Nach zwei Spieltagen in der neuen Champions League stand Stade Brest hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei der Tabelle . Zwar gab es Siege gegen durchwachsene Gegner wie RB Salzburg (4:0) und Sturm Graz (2:1), doch die Art und Weise wie sich die „Piraten“ bei ihren allerersten Schritten auf internationalem Boden präsentiert haben und vor allem in der Mozart-Stadt vor drei Wochen auftrumpften, verdient großen Respekt. Wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass die Brestois bald auf Real Madrid oder den FC Barcelona sowie nun auf den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen treffen würden?

In der vergangenen Saison galt die Elf von Eric Roy als Abstiegskandidat in der Ligue 1, am Ende sprang sensationell der dritte Platz heraus. „Ich spüre in diesem Wettbewerb keinen besonderen Druck“, teilte Éric Roy, der seit Januar 2023 als Trainer für den Erfolg der Bretonen verantwortlich ist, mit. „Wir genießen jeden Augenblick und bisher sind wir damit ziemlich gut gefahren. In der Königsklasse haben wir kein besonderes Ziel, deswegen können wir unbekümmert und mutig auftreten und vielleicht wieder mal für die eine oder andere Überraschung sorgen.“