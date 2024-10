"Erbärmlicher Pudel ": Presse rechnet mit BVB-Gegner ab

SPORT1 02.10.2024 • 11:03 Uhr Der Kantersieg von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow in der Champions League verzückt die internationalen Medien. Für den Verlierer setzt es reichlich Kritik.

Es war ein Schützenfest von Borussia Dortmund mit reichlich Nachhall: Das furiose 7:1 (5:1) im Champions-League-Heimspiel gegen Celtic Glasgow ließ nicht nur die Fans der Schwarz-Gelben elektrisiert nach Hause gehen - auch die Gazetten und Online-Portale bejubelten den Auftritt des BVB.

Dagegen gingen die Medien mit den unterlegenen wie überforderten Schotten um Coach Brendan Rodgers hart ins Gericht und sparten nicht mit Kritik. SPORT1 fasst die Pressestimmen und Reaktionen zusammen.

Schottland

The Scotsman: „Der BVB degradiert Spitzenreiter Celtic (“topdog“) in der Champions League zu einem erbärmlichen Pudel, der seinen Platz in der Nahrungskette des Fußballs einbüßt. (...) Die ernüchternde Erkenntnis, wo sie in der Nahrungskette des Fußballs stehen, erhielt Celtic nach einer schrecklichen Nacht in Deutschland mit der 1:7-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Champions League.“

The Herald: „Celtic wird von Dortmund in einem brutalen Champions-League-Kollaps geschlachtet. Celtic erlitt eine Demütigung in der Champions League, als das Team in Deutschland von einer unbezwingbaren Mannschaft von Borussia Dortmund mit 7:1 zerlegt wurde.“

The National: „Celtic wird von Dortmund in der Champions League mit sieben Toren brutal abgeschlachtet.“

Pat Bonner (ehemaliger Celtic-Torwart bei der BBC): „Die Realität macht sich bemerkbar. Eine Nacht, die man nur schwer vergessen kann. Peinlich, um es vorsichtig auszudrücken. Alles hängt mit der Struktur und der Art und Weise zusammen, wie Celtic sich defensiv aufstellt - und den Fehlern, die durch die Nervosität noch verschlimmert wurden.“

England

The Telegraph: „Celtic erlebt in der Champions League eine Demütigung, Borussia Dortmund rastet aus. Der schottische Meister ist überfordert mit dem Aufstieg in eine neue Klasse und wird vom Vize des Vorjahres überrollt. Celtic bekam in Deutschland eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu spüren.“

Daily Mail: „Männer gegen Jungs! Celtic stürzt in der Champions League auf den Boden der Tatsachen zurück, weil Borussia Dortmund mit SIEBEN Treffern die Mannschaft von Brendan Rodgers in die Knie zwingt. Ein anderes Maß an Ungeschicklichkeit, das zeigt, dass Rodgers völlig daneben liegt: Die brutale Vorstellung in Deutschland ist ein Realitätscheck für den Celtic-Manager. Glasgow wird in der ersten Halbzeit im Signal Iduna Park vom Platz gefegt.“

Mirror: „Es war ein bitterer Abend für die Mannschaft von Brendan Rodgers, denn die deutsche Mannschaft, Borussia Dortmund zeigte sich vor dem Tor gnadenlos. (...) Celtic blieb eine weitere Strafe durch Adeyemi erspart, als der 22-jährige deutsche Nationalspieler kurz nach Wiederanpfiff mit einer Verletzung vom Platz musste.“

The Sun: „Das Gelbe Maul! Dortmund vernichtet das traurige Celtic mit 7:1, weil die Rodgers-Elf eine sträfliche Abwehrleistung an den Tag legt. Die positive Einstellung von Celtic am ersten Spieltag wurde von Borussia Dortmund in Deutschland gnadenlos weggefegt. (...) Eine kriminelle Verteidigung kommt die Mannschaft von Brendan Rodgers teuer zu stehen. Rodgers wollte, dass seine Mannschaft ihr Spiel auf die nächste Stufe hebt. Stattdessen war es selten niedriger, und Dortmund verpasste ihnen ein demütigendes Ergebnis, das man erst einmal sehen musste, um es zu glauben.“

The Guardian: „Die Champions League hat die Angewohnheit, Celtic diese unrühmlichen Erlebnisse zu bescheren. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser große Fisch einfach nicht schwimmen kann, wenn man ihn aus seinem kleinen heimischen Teich entfernt. (...) Borussia Dortmund spielte mit den Gästen in einer Partie, die schon lange vor dem Halbzeitpfiff entschieden war. Die Deutschen haben in diesem neuen Format zwei von zwei Spielen gewonnen. Sie werden den Ehrgeiz haben, den denkwürdigen Turnierlauf der letzten Saison zu wiederholen, wenn auch mit weitaus härteren Prüfungen als dieser. Das war, als würde ein Großmeister beim Schach gegen einen Orang-Utan spielen. Männer gegen Jungs.“

The Times: „Es ist der immergleiche Horrorfilm: Ein brutales Dortmund zerlegt ein schwaches Celtic.“

The Herald: „Celtic wird in einem brutalen Sieben-Tore-Kollaps in Dortmund geschlachtet. Die Spieler von Brendan Rodgers waren sich selbst die härtesten Gegner bei einem bizarr schlechten Defensivauftritt beim Vorjahresfinalisten.“

Sky UK: „Borussia Dortmund besiegt Celtic mit 7:1: Die ‚Hoops‘ werden vom Bundesligisten in die Schranken gewiesen.“

Spanien

Marca: „Dortmund stürmt und geht als Tabellenführer ins Bett. (...) Die deutsche Mannschaft, die eine Dampfwalze war, überrollt eine schottische Mannschaft, die den Gastgebern nichts entgegenzusetzen hat. (...) Borussia Dortmund besiegt Celtic mit 7:1 im Signal Iduna Park, der die UEFA mit einer großartigen Choreografie auf der Gelben Wand angriff: ‚UEFA MAFIA‘ war auf der Tribüne zu lesen. (...) Der Wunsch nach der Champions League war groß im Signal Iduna Park, vor allem nach dem verlorenen Finale der letzten Saison gegen Real Madrid. Das zeigte sich vom Anpfiff weg mit einem überwältigenden Spieltempo und einem verrückten Spiel, in dem innerhalb von elf Spielminuten gleich drei Tore fielen.“

Mundo Deportivo: „Adeyemis Torreigen! Der Vize-Champion machte mit einer spektakulären Patschhand in der ersten Halbzeit die Hoffnungen der Schotten zunichte, die nach drei Toren von Adeyemi, der sich zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte, zwei Toren von Guirassy und je einem von Emre Can und Nmecha in der Defensive Probleme bekamen. (...) Die Deutschen, die vorläufig die Champions League anführen, wollen sich im nächsten Spiel für die Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid revanchieren.“

Sport: „Barca und Real Madrid treffen in dieser Ligaphase der Champions League auf Borussia Dortmund. Und sie wissen bereits, wozu dieses Team fähig ist. Gegen Glasgow Celtic überrollten die Borussen ihren Gegner mit erstaunlicher Leichtigkeit und bescherten ihnen einen souveränen 7:1-Sieg, ohne ins Schwitzen zu geraten. Adeyemi mit einem Hattrick und Guirassy, zusammen mit Kane die Neun der Bundesliga in der vergangenen Saison, bescheren einen Sieg, der vor dieser Mannschaft nur warnt.“

As: „Dortmund und Adeyemi führen und liefern eine gute Show ab. (...) Sahins Borussia Dortmund fliegt in der Champions League wie ein Flugzeug. Der aktuelle Vize-Champions-League-Sieger ist der vorläufige Spitzenreiter, nachdem er Celtic mit 7:1 besiegt hat - dank eines herausragenden Adeyemi, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielt.“

Frankreich

L‘Équipe: „Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona und Inter flanieren in der Champions League. (...) Karim Adeyemi! Der deutsche Nationalspieler hat Celtic Glasgow allein verärgert. An diesem Dienstagabend überrollte Borussia Dortmund die schottische Mannschaft und übernahm in der Ligaphase vorübergehend die Tabellenführung.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Die zweite Runde der neuen Champions League beginnt, wie die erste endete: mit Toren. In der Nacht, in der Inter Roter Stern begrub und die AC Maland in Leverkusen gescheitert ist, hat es Borussia Dortmund gegen Celtic übertrieben und hatte das Bedürfnis, auf den Bayern-Sieg (9:2 gegen Dinamo Zagreb) zu antworten: Die Gelb-Schwarzen gewannen 7:1 - mit einem Hattrick eines Adeyemi, der einem die Augen tränen lässt.“

Österreich

Kronen-Zeitung: „Adeyemi-Show bei Dortmunder Schützenfest! Borussia Dortmund feierte in der Champions League gegen Celtic Glasgow ein 7:1. Adeyemi bejubelte einen Dreierpack. Mit dem deutlichen Sieg springen die Schwarz-Gelben vorerst an die Tabellenspitze.“

