FC Bayern: Note 5 für Kane - die Einzelkritik zur Niederlage bei Aston Villa

Stefan Kumberger 02.10.2024 • 23:42 Uhr Der FC Bayern kassiert seine erste Pleite unter Vincent Kompany. Nicht nur die Abwehr erwischte nicht den besten Tag. Die Einzelkritik.

Erste Pleite für Vincent Kompany als Trainer des FC Bayern: Die Münchner kassierte in der Champions League eine 0:1-Pleite bei Aston Villa. Nach dem 9:2-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt ist nun etwas Ernüchterung beim Rekordmeister eingekehrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Gegentreffer sah Keeper Manuel Neuer nicht gut aus. Auch die gegen Leverkusen noch hochgelobte Innenverteidigung erlebte nicht ihren besten Tag. Vor allem Dayot Upamecano hatte große Probleme. Stürmer Harry Kane war ebenfalls kaum ein Faktor. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Wirkte auch in den hektischen Phasen der ersten Halbzeit entspannt und überlegt. Rettete sich und seine Vorderleute mit dieser ruhigen Art auch aus prekären Situationen. Verschätzte sich beim Gegentreffer deutlich, lief zunächst heraus und als er den Rückwärtsgang einlegte, schlug Durans Ball schon im bayerischen Tor ein. SPORT1-Note: 4

KONRAD LAIMER: Interpretierte den rechten Außenverteidigerposten relativ defensiv und definierte sich vor allem über ein aggressives Zweikampfverhalten. Konnte sich bei Ausflügen nach vorne darauf verlassen, dass Kimmich ihm den Rücken freihielt. An Einsatz und Laufbereitschaft fehlte es ihm auch heute nicht, sein Einfluss blieb aber begrenzt. Wurde wenige Minuten vor Schluss ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

MINJAE KIM: Begann auf gutem Niveau, leistete sich aber in Aston Villas starker Phase Mitte der ersten Halbzeit einige kopflose Aktionen. Stand dabei bei weitem nicht so sehr unter Druck wie Kollege Dayot Upamecano. Ließ in der zweiten Halbzeit einen Gegenspieler regelrecht an sich zerschellen und wirkte insgesamt sehr konzentriert. Wurde kurz vor Schlusspfiff ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Schnappatmung bei Bayern-Fans wegen Upamecano

DAYOT UPAMECANO: Verteidigte gemäß der Kompany-Marschroute erneut sehr hoch und damit oft auf Messers Schneide. Präsentierte sich im Zweikampf robust, wusste sich in der 21. Minute aber nur mit einem Foul behelfen und kassierte dafür die Gelbe Karte. Wenige Minuten zuvor hatte er in einer ähnlichen Situation Glück, dass sein Zweikampf mit Ollie Watkins nicht als Foul und somit als Notbremse gewertet wurde. Auch danach dürfte so mancher Bayern-Fans Schnappatmung bekommen haben, wenn der Franzose beteiligt war. Gewann nach der Pause wieder deutlich an Sicherheit und kam lange Zeit ohne Wackler aus. Beim Gegentreffer orientierte er sich allerdings zu langsam Richtung Duran, der die gewonnene Zeit nutzen konnte. SPORT1-Note: 5

ALPHONSO DAVIES: Präsentierte sich in der ersten Halbzeit mit viel Licht und viel Schatten. Blieb in der Defensive cool – auch wenn es knifflig wurde. Offensiv wirkte er hingegen hektisch und unüberlegt. Feierte sich für eine Rettungsaktion in der 73. Minute zu Recht selbst, bot aber nach vorne weiterhin nur biedere Hausmannskost. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Glänzte besonders in der Anfangsphase mit guten Chipbällen aus dem Halbfeld. Sonstige offensiven Akzente blieben in der ersten Halbzeit aber größtenteils aus – auch weil der 29-Jährige defensiv ordnen musste. Verschaffte Laimer immer wieder die Gelegenheit, sich vorne zu beweisen, konnte selbst aber nur wenig zu einer gelungenen Offensive beitragen. Sein Verhalten im Zweikampf war dafür tadellos. SPORT1-Note: 2,5

{ "placeholderType": "MREC" }

Pavlovic zu brav

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Bekam erneut den Vorzug vor Konkurrenten wie Joao Palhinha und Leon Goretzka. Brachte seine Pässe anständig an den Mann, agierte in der ersten Halbzeit aber insgesamt zu brav. Wurde nach der Pause etwas bissiger, was den Bayern insgesamt zu mehr Dominanz verhalf. Ein echter Taktgeber war er diesmal allerdings nicht. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY: Startete engagiert in die Partie und setzte die Hausherren mit seinen Pressingläufen unter Druck. Hätte bei seiner Chance in der 29. Minute zwingend auf den in der Mitte wartenden Harry Kane abspielen müssen, entschied sich aber dafür, aus spitzem Winkel abzuziehen – was den Engländer sichtlich ärgerte. Rückte durch Musialas Einwechslung vom rechten auf den linken Flügel – dort fühlte er sich merklich wohler und hatte in der Schlussphase eine richtig gute Gelegenheit, die er aber ausließ. SPORT1-Note: 3

KINGSLEY COMAN: Rückte im Vergleich zum Spiel gegen Leverkusen für Musiala in die Startelf. Bemühte sich zu Beginn tapfer um Einfluss, seine Aktionen blieben aber zumeist halbgar. Auch seine Abschlussversuche waren vor allem eines: Versuche. Wurde in der Halbzeitpause von Kompany ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

MICHAEL OLISE: Stürmte diesmal nicht vornehmlich über außen, sondern ersetzte in der offensiven Mitte Jamal Musiala, der zunächst geschont wurde. Kam auf dieser Position nicht ganz so ins Laufen wie auf dem Flügel und tat sich entsprechend schwer. Scheiterte mit seinem sehenswerten Schuss in der 39. Minute an Emiliano Martínez. Machte in der zweiten Halbzeit noch mit einer Dreifach-Chance auf sich aufmerksam, konnte diesmal aber nicht komplett überzeugen und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Hohn für Kane

HARRY KANE: Machte im ersten Spielabschnitt keine gute Figur. Bewegte sich viel, rückte aber oft zu spät in den Strafraum nach. Sorgte für Hohn bei den heimischen Fans, als er wenige Minuten vor dem Pausenpfiff erst fahrlässig den Ball verlor und dann sehr hölzern foulte. In der zweiten Halbzeit kaum zu sehen und nur wenig am Spiel der Bayern beteiligt. Auch die gute Freistoßgelegenheit kurz vor Ende ließ er aus. SPORT1-Note: 5

JAMAL MUSIALA: Kam in der 46. Minute für Coman ins Spiel. Wurde zunächst geschont, musste aber dann ab Wiederanpfiff der bis dahin schwerfälligen Bayern-Offensive auf die Sprünge helfen. Tatsächlich wurden die Münchner im Spiel nach vorne wieder ideenreicher, die Durchschlagskraft fehlte auch Musiala. Tauchte zeitweise lange ab und wurde von den Engländern in die Mangel genommen, was ihm das Leben noch schwerer machte. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

LEROY SANÈ: Wurde in der 66. Minute für Michael Olise eingewechselt und brachte tatsächlich neuen Schwung in die Partie. Die Aktionen spielte er aber zu selten anständig zu Ende. SPORT1-Note: 3,5

JOAO PALHINHA: Durfte ab der 76. Minute für Pavlovic ran. Gewann einen Zweikampf äußerst sehenswert, blieb aber ohne echten Impact. SPORT1-Note: keine Bewertung

LEON GORETZKA: Wurde in der 86. Minute für Kim eingewechselt und rückte in die Innenverteidigung. SPORT1-Note: keine Bewertung

{ "placeholderType": "MREC" }