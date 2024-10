Nach 1:4-Pleite: Weidenfeller nimmt Neuer in Schutz

Der ehemalige BVB-Keeper ist von der Kritik an Bayerns Stammtorwart "irritiert".

Der ehemalige BVB-Keeper ist von der Kritik an Bayerns Stammtorwart "irritiert".

Der ehemalige Nationaltorhüter Roman Weidenfeller hat nach der 1:4-Niederlage von Bayern München gegen den FC Barcelona in der Champions League Manuel Neuer in Schutz genommen. Er sei "irritiert über die Kritik", sagte der langjährige Spieler von Borussia Dortmund bei Sky. Auch wenn Neuer vier Gegentore bei vier Torschüssen bekommen habe, sei bekannt, "welche Qualitäten Manuel Neuer über all die Jahre bewiesen hat".