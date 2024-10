Neuer patzt: FC Bayern kassiert erste Niederlage unter Kompany

Durch einen Fehler von Manuel Neuer hat der FC Bayern in der Champions League seine erste Niederlage unter Vincent Kompany kassiert. Im achten Pflichtspiel mit ihrem neuen und bislang so hochgelobten Trainer unterlagen die Münchner 0:1 (0:0) bei Aston Villa. Der Rekordmeister war vor allem in der zweiten Halbzeit dominant, konnte spielerisch aber nicht überzeugen und war vor dem Tor weitgehend ideenlos.

In einer intensiven Partie riss damit auch eine beeindruckende Serie des deutschen Rekordmeisters von 41 Vorrundenspielen ohne Niederlage in der Königsklasse. So oder so: Im kommenden Auswärtsduell beim FC Barcelona mit dem früheren Münchner Sextuple-Coach Hansi Flick am 23. Oktober muss eine Steigerung her - wie auch im nächsten Bundesliga-Gipfel am Sonntag in Frankfurt.