Sahin? Mutlos und naiv!

Nuri Sahin muss sich nach der am Ende deftigen Niederlage gegen Real Madrid Fragen gefallen lassen. Die Umstellung des BVB-Trainers nach einer nahezu perfekten ersten Halbzeit geht dabei komplett in die Hose. Noch fehlt Sahin das Gefühl für seine Mannschaft.

Als Jamie Gittens in der 55. Minute ausgewechselt wurde, standen einige im Bernabeu auf, um einen besseren Blick auf den Flügelflitzer zu erhaschen. Er lief rund. Es schien nicht so, als läge eine Verletzung bei dem 20-Jährigen vor. Die Verwunderung war groß. Wieso nahm Nuri Sahin seinen bis dahin wohl aktivsten und gefährlichsten Offensivspieler vom Platz und brachte mit Waldemar Anton einen Innenverteidiger? Vor allem in einer Situation, in der der BVB 2:0 führte, die Königlichen im heimischen Hexenkessel Bernabeu entzaubert und vieles im Griff hatte.