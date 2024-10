Superstar wieder da! Tolle Nachricht für Flick und Barca

Hansi Flick und der FC Barcelona dürfen sich über eine lange ersehnte Rückkehr freuen: Frenkie de Jong meldet sich vor dem zweiten Spiel in der Champions League zurück.

Gute Nachricht für Hansi Flick und den FC Barcelona: Der lange verletzte Mittelfeldspieler Frenkie de Jong ist wieder einsatzbereit und steht im Kader für das Vorrundenspiel in der Champions League gegen Young Boys Bern (21 Uhr). Das gab der Verein am Spieltag bekannt. Nicht zum Kader gehört der neue Torhüter Wojciech Szczesny, dessen Verpflichtung offiziell noch nicht bestätigt ist.

De Jong hatte sich Ende April mit einer Knöchelverletzung in eine lange Zwangspause verabschiedet. Kurz, nachdem er sich gerade erst von einer ähnlichen Blessur erholt hatte.

Nun ist der Pechvogel zurück und könnte das Flick-Mittelfeld bereichern. „Die drei Verletzungen an demselben Knöchel haben mich mental ein wenig traumatisiert. Ich gewinne allmählich mein Selbstvertrauen zurück, um den Ball hart zu treten und stark in die Zweikämpfe zu gehen. Ich werde bald zurück sein“, hatte der Niederländer erst vor kurzem angekündigt.

De Jong trotz Zwangspause in den Schlagzeilen

Obwohl er zuletzt von der sportlichen Bildfläche verschwunden war, fand sich de Jong auch in diesem Sommer immer mal wieder in den Schlagzeilen wieder. Zum einen wurde einmal mehr mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Zum anderen wurde auch immer wieder sein angebliches Gehalt thematisiert.