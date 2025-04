Champions League: Saftige Real-Kritik aus den eigenen Reihen

Thibaut Courtois zeigt sich nach dem Ausscheiden von Real Madrid in der Champions League selbstkritisch, stellt allerdings auch klare Ansprüche an seine Teamkollegen.

Vier Jahre in Serie stand Real Madrid immer mindestens im Halbfinale der Champions League . Das Aus im Viertelfinale gegen den FC Arsenal sorgt beim Rekordsieger der Königsklasse auch intern für Konfliktpotential.

Vor allem Torhüter Thibaut Courtois wurde nach dem Spiel am Mittwochabend deutlich.

Courtois: „Wir müssen besser sein“

Dennoch stellte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klar: „Dies ist nicht der Zeitpunkt, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Jeder muss sich mit sich selbst auseinandersetzen und selbstkritisch sein. Bei all der Qualität, die wir haben, spielen wir vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem wir spielen sollten.“

Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti, der zunehmend in die Kritik gerät, erklärte: „Wir haben alles getan, was wir konnten. Vielleicht hat uns ein bisschen der Teamgeist gefehlt.“ Angesprochen auf Ancelotti, versicherte Courtois nur: „Wir hören auf Ancelotti und tun das, was er uns auf dem Platz sagt.“