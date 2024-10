Unmissverständliche Kritik an Sahin nach BVB-Pleite

Basler: „Da hat sich Sahin verrechnet“

Kramer: „Der Schlüssel ist der Ballbesitz“

Generell meinte der Weltmeister von 2014: „Der Schlüssel in Partien gegen große Gegner mit einer 2:0-Führung ist nicht, sich hinten reinzustellen. Der Schlüssel ist der Ballbesitz. Damit ziehst du einer Top-Mannschaft den Zahn. Der Schlüssel in solchen Spielen ist immer das Spiel mit Ball. Das war nach der Umstellung nicht mehr gut.“

Der frühere Dortmund-Trainer Edin Terzic sah ebenfalls zwei Gesichter beim BVB. „Definitiv ist hier der Schlüssel, dass man das Stadion ruhigstellen kann durch lange Ballbesitzphasen. Die waren in der zweiten Hälfte nicht mehr so da“, sagte Terzic.

Terzic: „Die entwickeln so ein Selbstverständnis“

Hinzu kam aber auch, dass der Druck von Real Madrid größer wurde. „Ehrlich gesagt, gab es die Welle schon in der ersten Hälfte. Da war ich froh, dass man diese Phase überstanden hat, diese Führung mit in die Halbzeit nimmt, sich sortieren kann, etwas besprechen kann. Aber man sieht, dass Real so eine Qualität hat. Die entwickeln so ein Selbstverständnis, dass sie das hier noch drehen“, analysierte Terzic.