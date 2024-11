Champions League, Einzelkritik: Neues Traumduo beim BVB!

Manfred Sedlbauer , Lukas Rott 05.11.2024 • 23:52 Uhr Borussia Dortmund bleibt zuhause weiterhin ohne Punktverlust. Beim Sieg gegen Sturm Graz tut sich der BVB lange Zeit schwer. Während die Abwehr sattelfest agiert, bringt ein eingewechselter Offensivspieler die Erlösung.

Vom Bankdrücker zum Matchwinner! Donyell Malen erlöst den BVB gegen Sturm Graz nach seiner Einwechslung. Bis zum Siegtreffer ließen die Dortmunder die letzte Durchschlagskraft vermissen.

Während der Kobel-Vertreter erneut seine Stärken zeigte, überzeugte defensiv das neue Innenverteidiger-Duo. Die Einzelkritik.

ALEXANDER MEYER: Ersetzte, wie schon gegen Leipzig, den verletzten Gregor Kobel. Durfte erstmals nach einem Kiteishvili-Abschluss seine Flugqualitäten unter Beweis stellen. Hielt den Ball aus rund 20 Metern sicher. Ansonsten nahezu beschäftigungslos. Vor allem mit dem Ball am Fuß enorm stark und somit ein zusätzlicher Mann. SPORT1-Note: 2,5

PASCAL GROSS: Interpretierte seine Rolle als rechter Außenverteidiger erneut sehr offensiv und hatte die meisten Ballkontakte auf dem Feld (133). Schlug einige Flanken. Am liebsten Richtung Guirassy. Nicht alle fanden einen Mitspieler. SPORT1-Note: 2,5

Schlotterbeck kurbelt das Spiel an

NICO SCHLOTTERBECK: Defensiv fehlerlos, offensiv kurbelte er immer wieder das Spiel an und rückte mit nach vorne. In der zweiten Halbzeit fasste er sich aus rund 25 Metern ein Herz. Seinen Flatterball konnte Scherpen in Volleyball-Manier nur nach vorne abklatschen lassen (58.). SPORT1-Note: 1,5

EMRE CAN: Lief erneut als Innenverteidiger auf. Machte als Schlotterbeck-Partner erneut Werbung in eigener Sache. Ließ hinten kaum etwas zu. Füllte seine neue Rolle wieder tadellos aus. Spielte dazu die meisten Pässe (104). 96 davon kamen bei einem Mitspieler an. SPORT1-Note: 1,5

RAMY BENSEBAINI: Gewohnt bissig in den Zweikämpfen, oftmals an der Grenze des Erlaubten. In der Vorwärtsbewegung auf der linken Seite mit Gittens ein starkes Duo. Defensiv wurde er des Öfteren von seinem Flügelflitzer allein gelassen. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA: Sehr athletisch und zweikampfstark. Bewegte sich viel, war ständig anspielbar. Nach vorne fehlten ihm allerdings die zündenden Ideen. SPORT1-Note: 3

Beier fehlen die Körner

JULIAN BRANDT: Ballsicherer Dreh- und Angelpunkt in der BVB-Zentrale. War überall zu finden. Gutes Gespür für Seitenverlagerungen. Leitete einige gute Gelegenheiten ein, z.B. als er Guirassy mit feinem Steckpass bediente (55.). Nach gut einer Stunde hatte er selbst eine aussichtsreiche Gelegenheit, seine Direktabnahme nach Groß-Flanke ging aber am Tor vorbei (64.) SPORT1-Note: 2,5

MAXIMILIAN BEIER (bis 89.): Sowohl offensiv als auch defensiv enorm fleißig. Gerade im Umschaltspiel oft gedankenschnell. Wäre kurz vor der Halbzeit nach einem Riesen-Solo fast zum Torerfolg gekommen: Beier schnappte sich dabei an der Mittellinie den Ball und spazierte durch die Grazer Hintermannschaft. Am Ende klärte Kiteishvili seinen Abschluss aus rund zehn Metern für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Tauchte in der zweiten Halbzeit etwas ab. Ihm fehlen nach intensiven letzten Wochen noch die Körner. SPORT1-Note: 3

MARCEL SABITZER (bis 68.): Bemühter Auftritt des Österreichers, der von den Grazer Fans unschön bepöbelt wurde. Hatte die erste Chance des Spiels, setzte aber eine Groß-Flanke per Kopf am Tor vorbei (6.) – da wäre mehr drin gewesen. Ansonsten gewohnt zweikampfstark, ihm merkte man allerdings die körperlichen Problemchen (zuletzt Rücken und Wade), die er zuletzt hatte, an. Wurde folgerichtig nach etwas über einer Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

JAMIE GITTENS (bis 77.): Wurde wenige Augenblicke nach Anpfiff von Aiwu am Hals getroffen und musste behandelt werden. Steckte diesen frühen Schmerz aber schnell weg. Ging immer wieder ins Eins-gegen-Eins mit Rechtsverteidiger Johnston und war ein ständiger Aktivposten. Im Abschluss aber oftmals überhastet und glücklos. In der Arbeit gegen den Ball muss er sich noch steigern. SPORT1-Note: 4

Malen fügt sich mit Gelber Karte ein

SERHOU GUIRASSY: Wie immer der robuste Zielspieler im Dortmunder Spiel, der die Bälle für seine Mitspieler ablegte oder weiterleitete. Wurde aber gut bewacht. Agierte in der ersten Halbzeit etwas glücklos, lauerte dennoch immer wieder und strahlte mit einigen Abschlüssen Gefahr aus. Bereite den Siegtreffer von Malen vor (85.). SPORT1-Note: 2

Ab 68. DONYELL MALEN: Matchwinner! Kam für Sabitzer in die Partie und fügte sich nach Ellbogeneinsatz gegen Boving erstmal mit einer Gelben Karte ein. Verpasste erst noch eine gute Gelegenheit, als er den Ball nach einer Guirassy-Hereingabe nicht richtig (78.) traf. Machte es kurze Zeit besser: Malen eroberte selbst den Ball und erzielte nach einem feinen Doppelpass mit Guirassy mit einem satten Schuss sein zweites Saisontor in der Königsklasse. Klärte in der Nachspielzeit noch eine Grazer Abschlussaktion zur Ecke. SPORT1-Note: 1,5

Ab 77. COLE CAMPBELL: SPORT1-Note: Ohne Bewertung