FC Bayern: Heikle Situation um Goretzka!

Leon Goretzka hat es zurück in die Startelf des FC Bayern geschafft. Der 29-Jährige profitiert dabei von den Verletzungen der internen Konkurrenten und bringt seine Vorgesetzten in eine verzwickte Situation.

Kurz vor Mitternacht verließen auch die letzten verbliebenen Reporterinnen und Reporter die Mixed Zone in der Allianz Arena. Alle Spieler hatten nach der Partie gegen den FC Augsburg den Bauch des Stadions bereits verlassen – auch Leon Goretzka, auf den so viele warteten.

Doch der 29-Jährige wählte nicht den üblichen Weg, sondern verschwand quasi durch die Hintertür und entkam so den durchaus drängenden Fragen, die sich nach seinem zweiten Startelfeinsatz hintereinander stellen: Wird er weiter um seinen Stammplatz kämpfen? Wie sieht er selbst seine sportliche Situation? Forciert er trotz des kleinen Hochs einen Wechsel im kommenden Sommer?

Eberl bleibt Linie treu

Und weil Goretzka sich selbst all diese Fragen offenkundig ersparen wollte, musste Max Eberl die neue Lage rund um den Ex-Nationalspieler einordnen. „Ich verstehe eigentlich dieses ganze Nachfragen nicht“, sagte der Sportvorstand. „Wir haben relativ klar im Sommer mit dem Jungen gesprochen. Er hat sich entschieden zu bleiben. Wir haben seit dem 1. September nichts anderes gesagt, als dass er volles Mitglied dieses Kaders ist. Er hat ja schon seine Einsätze gehabt.“

Damit beschrieb Eberl vor allem die Vergangenheit, die für Goretzka natürlich mehr als unbefriedigend ist. Der Mittelspieler landete im Sommer auf dem Abstellgleis, die Bayern forcierten seinen Abschied, sportliche Perspektive hatte er kaum. Bei manchen Spielen – zum Beispiel in Ulm oder in Kiel – stand er nicht einmal im Kader.

Nur nicht zu viel Lob

„Ich finde, dass er es sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Was dann die Zukunft bringt, werden wir wieder mit dem Jungen besprechen und dann öffentlich bekanntgeben, wenn wir mit dem Jungen gesprochen haben“, erklärte Eberl. Der FCB-Boss weiß ganz genau, dass allzu großes Lob für Goretzka seine Analyse aus dem Sommer konterkarieren würde. Zu viel Überschwang sähe fast so aus, als hätte man sich damals in der Bewertung des Bayern-Stars getäuscht. Eine heikle Situation.