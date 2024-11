Champions League heute: Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Mittwochabend, 27. November, kommt es in der Champions League im Rajko Mitic Stadium ( ab 18.45 Uhr im LIVETICKER ) zu einem historischen Duell zwischen Roter Stern Belgrad und dem VfB Stuttgart. Zum allerersten Mal treffen diese beiden Teams im Europapokal aufeinander.

Während Roter Stern Belgrad in der vergangenen Saison bereits gegen ein deutsches Team antrat und dabei zwei Niederlagen gegen RB Leipzig hinnehmen musste, ist es für den VfB Stuttgart erst das zweite Aufeinandertreffen mit einem serbischen Team. In der UEFA-Pokal-Gruppenphase 2008/09 konnten die Schwaben gegen Partizan Belgrad einen 2:0-Sieg feiern, bei dem Mario Gómez beide Tore erzielte.

Champions League: Roter Stern - Stuttgart heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Stuttgarts Chance auf historischen Auswärtssieg

Der VfB Stuttgart hat nach dem Sieg am dritten Spieltag gegen Juventus die Möglichkeit, erstmals in der Geschichte des Pokals der Landesmeister/UEFA Champions League zwei Auswärtssiege in Folge zu erzielen. Dabei könnte Enzo Millot eine entscheidende Rolle spielen, der in dieser Saison bereits an zwei Toren direkt beteiligt war. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß braucht am 5. Spieltag dringend einen Sieg, um sich die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Mit nur vier Punkten aus vier Spielen liegt der VfB derzeit auf dem 27. Platz.