Champions League Musiala erlöst die Bayern!

Der FC Bayern kehrt in der Champions League in die Erfolgsspur zurück. Dabei tut sich das Team von Vincent Kompany lange schwer.

Der FC Bayern kehrt in der Champions League in die Erfolgsspur zurück. Dabei tut sich das Team von Vincent Kompany lange schwer.

Mit einem Kraftakt hat sich der FC Bayern in der Champions League zurück in die Erfolgsspur gebracht. Gegen Benfica Lissabon gewann der deutsche Rekordmeister mit 1:0 (0:0) und sammelte nach zwei Niederlagen in der Königsklasse am Stück wertvolle Punkte im Kampf um das Achtelfinale.