Champions League: PK des FC Bayern live im Ticker - wie will Kompany Benfica knacken?

Der FC Bayern ist in der Champions League gegen Benfica Lissabon zu Siegen fast schon verdammt. FCB-Chefcoach Vincent Kompany erklärt seine Marschroute, auch Joao Palhinha spricht - SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 16 Uhr im Liveticker.

Besonderer Druck für den FC Bayern: Während der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga-Tabelle vorneweg marschiert, steht das Team von Cheftrainer Vincent Kompany in der Champions League mit dem Rücken schon fast zur Wand. Im Duell mit Benfica Lissabon (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker) ist für die Münchner ein Sieg Pflicht angesichts bereits zweier Niederlagen in der Königsklasse gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4).