Champions League: Pyro-Eklat! Stuttgart-Balljunge verletzt

Mehrere Personen wurden durch Pyrotechnik-Einsatz beim Champions-League-Spiel in Stuttgart verletzt. Unter den Verletzten ist auch ein Balljunge, der von einer brennenden Fackel getroffen wurde.

Wie die Polizei bestätigte, wurde sowohl im Heimsektor als auch im Gästeblock gezündelt. In der Fankurve des VfB wurden während der Begegnung hunderte Brennkörper abgebrannt, teilte die Polizei mit.

Balljunge am Hals getroffen

Während des Spiels kam es zu mehreren Zwischenfällen. Eine brennende Fackel, die in der zweiten Hälfte aus dem Stuttgart-Block in Richtung des Spielfeldes geworfen wurde, traf einen Balljungen am Hals. Sofort wurde der Junge von Rettungskräften versorgt - die Schwere der Verletzung ist bisher nicht bekannt.