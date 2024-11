Champions League: VfB Stuttgart - Atalanta heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.11.2024 • 17:15 Uhr Für den VfB Stuttgart steht am Mittwoch in der neuen Champions League das vierte Spiel an. Gegen Atalanta Bergamo hofft der VfB auf den zweiten Sieg. So können Sie VfB gegen Atalanta live im TV und Stream verfolgen.

Nach dem Sieg gegen Juventus Turin (1:0) will der VfB Stuttgart in der Champions League nachlegen. Am Mittwoch, 6. November trifft das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am 4. Spieltag der Königsklasse auf Atalanta Bergamo. Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Stuttgarter MHP Arena (LIVETICKER).

Auf die Stuttgarter wartet mit Atalanta Bergamo ein echtes Top-Team. Der italienische Erstligist reist mit einem 3:0-Sieg gegen den SSC Neapel an den Neckar. Der Europa-League-Sieger verkürzte in der Serie A den Rückstand auf Tabellenführer Neapel auf drei Punkte. In der Champions League weist Bergamo nach drei Spielen fünf Punkte auf. Am 3. Spieltag trennte sich der ehemalige Gosens-Klub mit einem 0:0 von Celtic Glasgow und ist in der Gruppenphase bislang noch ohne Gegentor.

So können Sie die Champions-League-Partie VfB Stuttgart - Atalanta heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

CL: VfB hofft auf zweiten Sieg

Gegen Juventus Turin feierte der VfB am 3. Spieltag den ersten Sieg in der aktuellen Champions League und rückte in der Tabelle mit vier Zählern auf den 18. Platz vor. Gegen Bergamo soll nun den zweite Sieg her. Beide Mannschaften kämpfen in der Liga-Phase um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League 24/25.

Verzichten muss Coach Sebastian Hoeneß auf Jamie Leweling, der sich im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (0:0) an einem Muskel im Oberschenkel verletzte und vorerst ausfällt. Vor Gegner Atalanta hat Hoeneß „größten Respekt. Es ist möglicherweise so, dass sie noch unter dem Radar fliegen. Das finde ich in keiner Weise gerechtfertigt“, sagte Hoeneß. Mit Bergamo treffe der VfB auf ein Team, das „mit allen Wassern gewaschen ist“.

Stuttgart gegen Bergamo - Voraussichtliche Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Undav, Millot - Touré