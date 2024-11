City-Krise & Guardiola: "Vielleicht stimmt Chemie nicht“

Nach dem 0:4-Fiasko in der Premier League gegen Tottenham Hotspur und der nunmehr fünften Pflichtspielniederlagen in Folge meinte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne vor dem Champions-League-Spiel der Engländer am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Feyenoord Rotterdam: „Vielleicht fehlt der Hunger, vielleicht Rodri, vielleicht stimmt die Chemie zwischen Guardiola und der Mannschaft nicht.“