FC Bayern: Pavlovic im Abschlusstraining vor CL-Kracher

Bayern München darf auf eine baldige Rückkehr von Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hoffen. Der 20-Jährige nahm am Montag auch am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) teil, Pavlovic sprühte dabei vor guter Laune.