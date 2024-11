Frust-Auftritt von Bellingham!

In der 48. Minute brannten Bellingham erstmals die Sicherungen durch. Nach einem Pass von Luka Modric knallte Bellingham den Ball über das Tor der Gäste. Zudem hob der Linienrichter die Fahne, da Bellingham im Abseits stand. Das passte den Engländer so gar nicht und er schien die Worte „F*** you“ in Richtung des Unparteiischen an der Seitenauslinie zu brüllen.