Niklas Senger 05.11.2024 • 19:09 Uhr Ein Superstar auf Formsuche. Jude Bellingham gibt bei Rätsel auf - und erhält dennoch Rückendeckung.

Eigentlich schien der Start in die Saison für Jude Bellingham ähnlich vielversprechend wie der in seine erste Spielzeit für die Königlichen zu sein. Nach drei Monaten im Trikot von Real Madrid, in denen er bereits 14 Tore erzielen konnte, verlief auch der Rest der Saison herausragend: 23 Treffer und 13 Vorlagen, dazu der Gewinn der Champions League und der spanischen Meisterschaft.

Auch in der aktuellen Spielzeit begann der Engländer dominant und bediente im UEFA Super Cup den neu verpflichteten Superstar Kylian Mbappé, der den entscheidenden Treffer zum 2:0 erzielte. Ein Auftritt, für den er als MVP der Partie ausgezeichnet wurde.

„Es ist einfacher, Tore zu erzielen, wenn ich näher am gegnerischen Tor spiele, aber vielleicht muss ich mich in dieser Saison anpassen. Das ist in Ordnung, der Fußball fließt“, erklärte Bellingham nach der Partie gegen Atalanta Bergamo im August.

In den vergangenen Wochen verschwand Bellingham immer mehr im Schatten der beiden Torjäger Mbappé und Vinícius Júnior. Er wurde auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld eingesetzt, agierte häufig näher am eigenen Strafraum, als er das aus der Vergangenheit gewohnt war.

Bellingham kämpft mit neuer Rolle

Die bescheidenen Zahlen: Nach dem Assist im ersten Pflichtspiel der Saison kamen in zehn Spielen nur zwei weitere Vorlagen hinzu. Auf einen eigenen Treffer muss Bellingham noch gänzlich warten.

Dass sich Bellingham derzeit nicht in Bestform befindet und immer wieder mit seiner Rolle zu kämpfen hat, wurde besonders im Clásico deutlich. Beim 0:4 gegen den FC Barcelona musste Rechtsverteidiger Lucas Vázquez im Duell mit Bayern-Schreck Raphinha immer wieder von Bellingham unterstützt werden.

Als Folge davon mangelte es Bellingham an Offensivaktionen. Insgesamt spielte er gegen die Katalanen nur 17 Pässe. Zum Vergleich: Beim 3:2-Sieg gegen Union Berlin in der vergangenen Saison waren es stolze 90 Pässe.

Ancelotti und Medien schätzen „Opferbereitschaft“

Bellingham wird in mehr Zweikämpfe verwickelt. Doch trotz vermehrter defensiver Duelle verbesserten sich die Werte bisher nicht. Gegen Betis Sevilla konnte er im vorherigen Jahr zwölf Zweikämpfe für sich entscheiden. In dieser Saison liegt sein Bestwert bisher bei acht gewonnenen Duellen in einer Partie.

„Wir sind mit seiner Arbeit zufrieden, weil er auf dem Platz viel leistet. Er kämpft viel, er opfert sich auf. Er hat nicht die Tore erzielt wie im letzten Jahr, aber die Überraschung war nicht in dieser Saison, sondern die Tore, die er letztes Jahr geschossen hat“, brach Real-Trainer Carlo Ancelotti nach dem 5:2 gegen Borussia Dortmund eine Lanze für Bellingham. Auch aufgrund der vielen Ausfälle sei derzeit vor allem „Einsatz und Opferbereitschaft“ gefordert.

Werte, die in den spanischen Medien auch beim Engländer wahrgenommen werden. „Jude Bellingham ist ein Beispiel an Professionalität. Er hat das Wesen des Madridismo verstanden, wie es nur wenige Neuzugänge tun. Sein Erfolg half ihm dabei, doch er wusste auch genau, was das Team brauchte, und stellte sich voll in den Dienst von Real Madrid“, lobte die Marca.

Im Schatten von Mbappé und Vinícius

Dennoch muss sich Bellingham zurzeit hinter Mbappé und Vinícius Júnior einordnen, wenn es um die Ausrichtung des Spielsystems geht - und die positive Wahrnehmung bei den Fans. Auch der Boykott der Ballon-d‘Or-Verleihung zeigte ein ähnliches Bild. Der Aufruhr um die ausgebliebene Auszeichnung für Vini war groß.

„Wenn die Kriterien der Auszeichnung Vinicius nicht zum Sieger erklären, müssen dieselben Kriterien Carvajal zum Sieger erklären. Da dies nicht der Fall war, ist es offensichtlich, dass der Ballon d‘Or und die UEFA Real Madrid nicht respektieren. Und Real Madrid geht nicht dorthin, wo es nicht respektiert wird“, hieß es in einem Statement der Madrilenen.

In dieser Stellungnahme unterstützte Real den Brasilianer und auch der verletzte Carvajal wurde thematisiert, vom drittplatzierten Bellingham war jedoch keine Rede.