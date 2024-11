PSG-Fans sorgen mit "Free Palestine"-Banner für Ärger

"Dieses Banner hat keinen Platz in diesem Stadion", urteilte Frankreichs Innenminister. Von der UEFA droht hingegen keine Strafe.

Die Fußballfans des französischen Meisters Paris Saint-Germain stehen erneut im Zentrum von Kritik. Vor Anpfiff des Heimspiels in der Champions League am Mittwoch gegen Atletico Madrid (1:2) hatten Fans im Prinzenpark ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Free Palestine" ("Befreit Palästina") und weiteren Merkmalen, die als pro-palästinensisch gedeutet werden können, ausgebreitet.

"Dieses Banner hat keinen Platz in diesem Stadion", urteilte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau via X und bezeichnete es später in einem Radio-Interview als "inakzeptabel". Er forderte PSG auf, "sich zu erklären, und die Vereine, dafür zu sorgen, dass Politik nicht dem Sport schadet, der immer eine Quelle der Einheit bleiben muss".