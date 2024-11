Leipzig-Boss mit deutlicher Kritik!

Nach dem 1:2 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag kassierte Leipzig in Glasgow die zweite Pflichtspiel-Pleite in Serie, am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) wartet in der Liga Borussia Mönchengladbach. Mit Blick auf die Partie will Schäfer eine Balance zwischen Kritik und Positivität finden. "Wenn wir jetzt alle mit dem Kopf nach unten herumlaufen, wird es gegen Gladbach mit Sicherheit nicht besser. Das heißt aber nicht, dass man die Dinge schönreden muss. Und das tun wir auch nicht, das kann ich versprechen", sagte er.