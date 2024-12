FC Bayern vs. Donezk Einzelkritik: Vorne wird gewirbelt - hinten fällt einer ab

Stefan Kumberger 10.12.2024 • 23:25 Uhr Der FC Bayern macht einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Vorne wird gewirbelt, hinten fällt einer ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern feiert am Ende einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Schachtar Donezk.

Michael Olise darf einen Doppelpack bejubeln, auch Jamal Musiala schlägt schon wieder zu. In der Defensive fällt einer ab. Die Bayern-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

DANIEL PERETZ: Durfte wie gegen Heidenheim für den verletzten Manuel Neuer von Anfang an ran. Der Treffer der Ukrainer fiel zu platziert aus, als dass der Israeli etwas ausrichten hätte können. War zeitweise richtig arbeitslos und bewegte sich weit nach vorne – ganz wie sein Vorbild Neuer. Lange ein unspektakulärer Auftritt des Ersatzkeepers, aber zwei gute Flugeinlagen präsentierte er dann doch noch. SPORT1-Note: 2,5

KONRAD LAIMER: Der österreichische „Wunderwuzzi“ (zu Deutsch: „Tausendsassa“) kam wieder als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Schien beim frühen Treffer der Ukrainer unkonzentriert, trat in der Folge aber gewohnt giftig und mit viel Willen auf. Der war auch bei seinem Tor zum 1:1 vorhanden, als er kompromisslos den Ball ins Netz wuchtete. Für den Rest des Spiels deutlich gefestigter unterwegs. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Schoss gerne wie ein Torpedo bis tief in die gegnerische Hälfte, hatte bei Ballgewinn dann aber kaum Ideen, die Kugel anschließend auch sinnvoll zu verwerten. In seinem Kerngebiet, dem Verteidigen, gab sich der Franzose diesmal aber keinerlei Blöße. Der Arbeitsaufwand war über weite Strecken eher überschaubar. SPORT1-Note: 2,5

MINJAE KIM: Stand beim frühen Gegentor für seine Verhältnisse erstaunlich tief und verlor dann ein wenig die Orientierung. Überließ die Position des Abwehrchefs und letzten Mannes vor allem Upamecano, erledigte seine Aufgaben in der ersten Halbzeit aber konsequent. Nach Wiederanpfiff mit ein paar seltsamen Aktionen und Fehlerchen. Bei Konterversuchen der Ukrainer ungewohnt weit von seinen Gegenspielern entfernt. Wurde kurz vor Ende ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Guerreiro fällt ab

RAPHAEL GUERREIRO: Interpretierte den Posten als Linksverteidiger natürlich anders als der verletzte Alphonso Davies. Nach vorne fehlte fast gänzlich der Zug. Auch im zweiten Abschnitt war der Portugiese unauffällig. Wurde nach 64. Minuten ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

LEON GORETZKA: Ließ es beim Gegentor an konsequenter Zweikampfführung mangeln. In der Rückwärtsbewegung ließ er es zudem eher ruhig angehen. Rettete in der 48. Minute für Peretz per Kopf. Sammelte in dieser Partie nur wenige Ballkontakte. Seit seiner Rückkehr in die Startelf einer der schwächeren Auftritte des 29-Jährigen. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Ordnete das Bayern-Mittelfeld auf seriöse Art, die ganz großen Wunderdinge lieferte er in der ersten Halbzeit aber nicht ab. Ließ nach der Pause wenig anbrennen, setzte allerdings keine gefährlichen Vertikalpässe, die es in mancher Situation gebraucht hätte. Defensiv mussten sich Bayern-Fans bei ihm keine Sorgen machen. SPORT1-Note: 3

Sané mit Licht und Schatten

LEROY SANÉ: Startete wie in den vergangenen Spielen mit viel Engagement in die Partie, gelingen mochte ihm in dieser Phase aber fast nichts. Tauchte ab der 25. Minute ein wenig unter. Glänzte kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch mit einer Balleroberung, die schließlich zum Müller-Tor führte. Das blieb aber der einzige Lichtblick dieses Abends. Nach 64 Minuten war sein Arbeitstag dann auch beendet. SPORT1-Note: 4

MICHAEL OLISE: Geriet immer wieder in einigermaßen gute Schusspositionen - aufs Tor kam aber kaum ein Ball. Am Ball ließ er im Eins-gegen-eins sein Können aufblitzen, war ohne Ball aber weitgehend unsichtbar. Durfte auch deswegen überraschenderweise den Strafstoß in der 70. Minute ausführen. Versenkte diesen souverän und traf dann nochmal aus dem Spiel heraus. Zog seine Bewertung damit deutlich nach oben. SPORT1-Note: 2

JAMAL MUSIALA: Wirbelte die Abwehr der Gastgeber zu Beginn gehörig durcheinander und suchte auch den Abschluss – wieder einmal ein echter Aktivposten. Agierte nach der Pause weiter vorne und wechselte mit Müller quasi die Positionen. Bekam von den Schachtar-Profis immer wieder „auf die Socken“ und beschwerte sich zu Recht beim Schiedsrichter. Im Verlauf der Partie trat er nicht mehr so dominant auf und schaltete einen Gang zurück. Beim Treffer zum 4:1 sensationell abgebrüht. SPORT1-Note: 2

Bayern-Star feiert eigene Heldentat

THOMAS MÜLLER: Gab zu Spielbeginn ganz vorne den Kane-Ersatz. In der ersten Halbzeit weitgehend ohne echten Effekt auf das bayerische Offensivspiel. Ermöglichte mit einem Ballverlust in der 43. Minute den Gastgebern eine Mega-Chance. War dann aber - typisch Müller - im richtigen Moment zur Stelle und brachte Bayern kurz vor der Pause in Führung. Vollbrachte nach einer gegnerischen Ecke in der 48. Minute fast auf der Torlinie eine wahre Heldentat, für die er sich gehörig selbst feierte. Nach vorne gelang ihm aber zu wenig. Wurde in der 88. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

SACHA BOEY: Wurde nach 64 Minuten für Guerreiro ins Spiel gebracht und holte kurze Zeit später den Elfmeter zum 3:1 heraus. Hätte in der 72. Minute durchaus treffen können, sein Abschluss fiel jedoch zu schlampig aus. SPORT1-Note: 3

MATHYS TEL: Kam in der 65. Minute für Sané in die Partie. Versuchte es nur kurze Zeit später im Strafraum artistisch, säbelte aber am Ball vorbei. Anschließend eher unauffällig. Kein echtes Empfehlungsschreiben für mehr Einsätze. Das wäre aber angesichts der vielen Verletzungen im Kader seine Chance gewesen. SPORT1-Note: 4

ADAM AZNOU: Wurde in der 88. Minute für Konrad Laimer eingewechselt und feierte sein Debüt in der Champions League. SPORT1-Note: Keine Bewertung.

ERIC DIER: Durfte kurz vor Abpfiff statt Kim ins Spiel. SPORT1-Note: Keine Bewertung