Champions League: Emotionale Heimkehr mit brutalem Ende

Yann Aurel Bisseck hat sich seine Rückkehr in die alte Heimatregion ein bisschen anders vorgestellt. Der Innenverteidiger von Inter Mailand musste gegen Bayer Leverkusen eine bittere Niederlage hinnehmen .

Das 0:1 bedeutete einen seltenen Dämpfer für die bisher ungeschlagenen „Nerazurri“ und den jungen Deutschen, dessen steiniger Aufstieg bis in die Stammformation einer italienischen Topmannschaft führte.

Inter-Star huldigt Bayer Leverkusen

Einst spielte er für den 1. FC Köln, über diverse Umwege (Vereine wie Roda JC, Aarhus GF und Vit. Guimaraes) gelang Bisseck der Sprung bis in die Champions League.

Trotz seiner Erfolge bleibt der Abwehrspieler bodenständig. „Ich habe noch viel zu lernen, kann noch in vielen Bereichen lernen“, meinte Bisseck.

Inter hatte sich mit Bayer ein packendes Duell geliefert, in der die zuvor unüberwindbare Defensive um Bisseck so manchen Angriff entschärfte. Erst in der 90. Minute traf die Werkself doch noch. Ein brutaler Tiefschlag kurz vor Ende.