Champions League: Die beste und die schlechteste Nachricht des Abends

Nicht einmal vier Minuten benötigte Ousmane Dembélé am Dienstagabend, um Paris Saint-Germain beim so wichtigen 1:0-Erfolg über den FC Arsenal im Halbfinal-Hinspiel auf die Siegerstraße zu bringen.

Champions League: PSG startet furios - Dembélé veredelt

Nach einer Reihe an Kurzpässen mit meist nur einem Kontakt fand Nuno Mendes den freistehenden Dembélé am Mittelkreis. Der 27 Jahre alte Franzose hatte dort erschreckend viel Platz und legte den Ball schließlich quer zum Georgier Khvicha Kvaratskhelia auf der linken Außenbahn.

Kvaratskhelia umkurvte Arsenals Jurrien Timber und marschierte in Richtung Sechzehner und als hätte Dembélé es erahnt, positionierte er sich bereits an der Strafraumkante. Mit einem perfekt gespielten Außenristpass setzte Kvaratskhelia Dembélé in Szene und der fackelte nicht lange, versenkte den Ball per Direktabnahme im rechten unteren Eck.