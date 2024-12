FC Bayern: Eine Müller-Szene, die mehr sagt als tausend Worte

Der FC Bayern München bejubelt in der Champions League ein 5:1 gegen Schachtar Donezk. Thomas Müller steuert einen Treffer bei, zeigt aber auch anderweitig, warum er so wichtig für den FCB ist.

Der FC Bayern München bejubelt in der Champions League ein 5:1 gegen Schachtar Donezk. Thomas Müller steuert einen Treffer bei, zeigt aber auch anderweitig, warum er so wichtig für den FCB ist.

Was war überhaupt passiert? Es lief die 48. Minute und eine Ecke segelte in den Strafraum der Bayern: Der Ball wurde per Kopf von Dmytro Kryskiv verlängert und der ukrainische Innenverteidiger Valeriy Bondar fand sich freistehend vor dem Tor der Münchner wieder und war kurz davor, seinen ersten Champions-League-Treffer zu erzielen. Doch in letzter Sekunde grätschte Müller von hinten dazwischen, bekam irgendwie noch einen Fuß an den Ball, lenkte das Leder über die Latte und brüllte seinen Stolz in den Schalker Nachthimmel.