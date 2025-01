Abschied? Tel nach Abpfiff bei Bayern-Fans

Mathys Tel begibt sich nach dem Sieg gegen Bratislava in die Südkurve der Bayern. Der 19-Jährige lässt sich feiern, gibt den Fans seine Jacke. Ob es sein letztes Spiel war, lässt er offen.

Mathys Tel begibt sich nach dem Sieg gegen Bratislava in die Südkurve der Bayern. Der 19-Jährige lässt sich feiern, gibt den Fans seine Jacke. Ob es sein letztes Spiel war, lässt er offen.

Bilder des Abschieds? Mathys Tel hat sich nach dem abschließenden Sieg in der Gruppenphase der Champions League gegen Slovan Bratislava (3:1) in die Südkurve der Bayern begeben, um dort mit den Fans zu feiern. Das zeigen Aufnahmen, die auf X kursieren.

Der 19-Jährige, dessen Abgang in diesem Winter immer wahrscheinlicher wird, reckte die Arme in die Höhe, applaudierte den Bayern-Anhängern. Anschließend warf er seine Jacke nach oben, stellte sich nah an den Zaun, wo er Dutzenden Fans die Hand gab.