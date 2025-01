Champions League: FC Bayern feiert historischen Sieg

Der FC Bayern bejubelt einen Erfolg historischen Ausmaßes. Dennoch müssen die Münchner in die Playoffs.

Auf Umwegen zum „Titel dahoam“: Der FC Bayern muss nach einem glanzlosen 3:1 (1:0) gegen Slovan Bratislava in der Champions League nachsitzen und in die ungeliebten Playoffs, um doch noch das Achtelfinale zu erreichen. Die Münchner erfüllten zwar gegen die punktlosen Slowaken wie erwartet ihre Pflicht, das erhoffte Fußball-Wunder blieb angesichts zu vieler Eventualitäten trotzdem aus.

Der Erfolg hat dennoch historisches Ausmaß. Durch den Erfolg sind die Roten nun seit 34 Heimspielen in Folge in Gruppen- oder Ligaphase ungeschlagen. Damit übertrafen sie den bisherigen Rekord in der Königsklasse des FC Barcelona, der von 2009 bis 2020 vor heimischer Kulisse 33 Mal nicht bezwungen werden konnte.