Champions League: Heftige Sammer-Abrechnung mit dem BVB!

SPORT1 21.01.2025 • 23:20 Uhr Borussia Dortmund kassiert in Bologna die nächste Niederlage, das Desaster wird immer schlimmer. Matthias Sammer macht sich große Sorgen um den BVB.

Berater Matthias Sammer macht sich große Sorgen um den Zustand von Borussia Dortmund. „Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen“, konstatierte der Ex-Profi in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video nach der 1:2-Niederlage des BVB in der Champions League beim FC Bologna.

„Auch in der Bundesliga, vor allem die reinen Laufwerte, das ist einfach nicht gut. Wenn man das heute sieht, dann denkst du: ‚Okay, die Grundlage fehlt schon mal‘. Dazu kommt, dass die Mannschaft leider auch nicht verteidigen kann - und angreifen kann sie auch nicht. In der 17. Minute war der letzte Torschuss", analysierte Sammer den Auftritt der Schwarz-Gelben, bei denen Nuri Sahin nun mehr denn je um seinen Job bangen muss, weiter.

„Wir sind hierarchisch nicht geordnet, haben keine klare Struktur in der Mannschaft. Dann fällt das dann auseinander. Man muss sagen: Bologna ist in einer ganz guten Entwicklung, aber sie haben bislang erst ein Tor geschossen in sechs Spielen. Heute schießen sie zwei Tore, wir sind nicht an einer kompletten Übermannschaft heute gescheitert. Diese Mannschaft kommt gerade so langsam - und die andere scheint zu gehen“, führte Sammer aus.

Ricken deutet Sahin-Aus an

BVB-Boss Lars Ricken bestätigte wenig später, dass er sich am Mittwoch gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen und Sahin zusammensetzen wolle. Dass Ricken seine Entscheidung über Sahins Zukunft nicht aus der Emotion heraus in Bologna verkünden wollte, kann Sammer bestens nachvollziehen.

„Du kannst ja nicht irgendwo Aussagen tätigen und aus der Emotion heraus etwas Konkretes sagen. Es ist vernünftig, eine Nacht darüber zu schlafen. Wir haben Verantwortliche Herren in den entsprechenden Positionen und wie man das unter vernünftigen Menschen macht, geht man analytisch vor und dann trifft man eine Entscheidung. In meinen Augen, ganz vernünftig, ganz richtig“, so Sammer.