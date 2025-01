Champions League: BVB in der Einzelkritik - Viermal Fünf, eine glatte Sechs!

Manfred Sedlbauer 21.01.2025 • 23:47 Uhr Borussia Dortmund verliert auch das vierte Spiel in diesem Jahr. Ausgerechnet im Wohlfühl-Wettbewerb Champions League kosten zwei kapitale Abwehrfehler eines DFB-Innenverteidigers wichtige Punkte im Kampf um die Top Acht und möglicherweise Trainer Nuri Sahin den Job.

Borussia Dortmund verliert 1:2 in Bologna und stürzt unaufhaltsam immer tiefer in die Krise. Auch weil BVB-Verteidiger Waldemar Anton zwei rabenschwarze Minuten erlebte.

Der BVB hatte zwar zunächst, anders als in den vorherigen Partien, weniger den Ball, strahlte zunächst dennoch mehr Sicherheit aus, nach dem ersten Gegentreffer brach die Mannschaft aber komplett ein.

Serhou Guirassy bewies bei der Pleite eine Mischung aus Überheblichkeit und Nervenstärke. Anton leistete sich zwei komplette Blackouts, die Trainer Nuri Sahin womöglich den Job kosten könnten. Die SPORT1-Einzelkritik.

GREGOR KOBEL: Erst nahezu beschäftigungs-, dann machtlos. Parierte gut die Direktabnahme von Orsolini (28. Spielminute) und war im ersten Durchgang hellwach beim Rauslaufen. Mit dem Ball am Fuß nicht immer sicher. Beim ersten Gegentor konnte er nichts machen, beim zweiten rettete er erst noch glänzend mit einer Hand, beim Nachschuss ohne Chance. Bewahrte seine Mannschaft im Anschluss dann sogar noch mehrmals vor einem noch höheren Rückstand. SPORT1-Note: 3

JULIAN RYERSON: Viele gegnerische Angriffe liefen über seine Seite. Hatte anfangs mit dem schnellen Orsolini Probleme und musste den Bologna-Rechtsaußen mehrere Male ziehen lassen. Dürfte sich gefreut haben als Orsolini nach gut einer halben Stunde verletzt vom Feld musste. Hatte mit Einwechselspieler Iling in der Folge deutlich weniger Schwierigkeiten. Stand dennoch mehrmals zu hoch und wurde so leicht überspielt. SPORT1-Note: 4

NICO SCHLOTTERBECK: Übernahm zunächst die Binde, weil Can auf der Bank Platz nehmen musste und gab erneut in einer Viererkette den Abwehrchef. Gerade in der Luft räumte er alles ab. Spielte, wie Sahin es sehen will, viele lange Bälle in die Tiefe hinter die Kette. Nicht alle kamen an. Bei den Gegentoren konnte auch er nicht mehr die Fehler seinen Innenverteidiger-Kollegen korrigieren. SPORT1-Note: 3,5

Kostet DFB-Star Nuri Sahin den Job?

WALDEMAR ANTON: Sein Doppel-Blackout besiegelte die Niederlage. Ließ sich clever vor den Augen des Schiedsrichters nach einem leichten Trikot-Halten fallen und holte so den frühen wie schmeichelhaften Elfmeter für den BVB heraus (13.). In der ersten Halbzeit noch gut in den Zweikämpfen. ABER: Beide Gegentreffer gingen klar auf seine Kappe. Beim ersten ließ er nach einem langen Ball Odgaard einfach laufen und kam so nicht mehr in den Zweikampf. Beim zweiten legte er den Ball direkt in die Füße von Ollinga, der erst noch an Kobel scheiterte, den Nachschuss aber verwertete. SPORT1-Note: 6

PASCAL GROSS (bis 75.): Wich auf die rechte Abwehrseite aus. Schlug mehrere gefährliche Standardsituationen wie sein Freistoß in der 12. Minute. Im Gegenpressing aufmerksam und nah am Mann. Wenn er hoch aufgerückt war, wurden seine Geschwindigkeits-Nachteile sichtbar. SPORT1-Note: 4

FELIX NMECHA: Nicht sein bestes Spiel im Dortmund-Trikot. War über weite Strecken der Partie, gerade in der ersten Halbzeit, abgemeldet. Das lag auch daran, weil der BVB viele lange Bälle spielte. War somit selten im Spielaufbau eingebunden. SPORT1-Note: 4

JAMIE GITTENS: Machte viele Wege. Lief fleißig an. Das war es dann aber. Offensiv komplett abgemeldet und ohne eine gefährliche Aktion. SPORT1-Note: 5

JULIEN DURANVILLE (bis 63.): Durfte zum dritten Mal in dieser Saison von Beginn an ran. Deute früh im Spiel seine Schnelligkeit an und ließ Bologna-Verteidiger Lykogiannis mit einem kurzen Antritt hinter sich. Mühte sich auch häufig in der Defensive ab und half Groß auf der rechten Seite. Klärte einmal in höchster Not gegen Ndoye. Dennoch in der Rückwärtsbewegung mit Luft nach oben. SPORT1-Note: 5

MAXIMILIAN BEIER: Ersetzte den zuletzt so blassen Julian Brandt. Zog viele Sprints an und war äußerst lauffreudig: Spulte in der ersten Halbzeit die meisten Kilometer aller Spieler auf dem Platz ab (6,2km). Auch wenn es weh tat, schmiss er sich in viele Zweikämpfe und stemmte sich mit allem, was er hatte, gegen die Niederlage. Dazu einige gefährliche Umschaltsituationen. SPORT1-Note: 4

Guirassy erst überheblich, dann abgemeldet

GIOVANNI REYNA (bis 63.): Dritter Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Konnte das Vertrauen nicht immer zurückzahlen und blieb unauffällig. Schnappte sich beim Elfmeter-Pfiff den Ball und wollte schießen. Doch Guirassy übernahm letzten Endes dann doch die Verantwortung (15.). Sein Distanzschuss parierte der Bologna-Keeper zur Ecke (17.). In den Zweikämpfen nicht immer griffig. Nach gut einer Stunde und mit nur 26 Ballkontakten ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

SERHOU GUIRASSY (bis 75.): Reklamierte früh in der Partie auf Handspiel (7.), bediente somit den durchstartenden Maximilian Beier per Steilpass nicht perfekt - hätte einfach weiterspielen müssen. Übernahm beim Elfmeter die Verantwortung und zitterte den Ball mit einer Mischung aus Überheblichkeit und Nervenstärke per Panenka-Trick ins Tor und jubelte im Anschluss mit seinem Trainer und der BVB-Bank. Hatte es in der Folge gegen die Bologna-Defensive schwer. Gewann nur einen seiner neun Zweikämpfe am Boden. In der Luft deutlich besser (55 Prozent). Dennoch kein großer Faktor im BVB-Spiel. Wurde folgerichtig ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

EMRE CAN (ab 63.): Mit seiner Hereinnahme wollte Sahin die Defensive stabilisieren und den Sieg sichern. Doch es kam alles anders. Blieb ohne gewonnen Zweikampf und konnte den Einbruch nicht verhindern. SPORT1-Note: 4

KARIM ADEYEMI (ab 63.): Holte sich früh die gelbe Karte ab. Versuchte viel. Allerdings machte er viele Wege umsonst. Sein Trainingsrückstand ist noch deutlich sichtbar. SPORT1-Note: 4

JULIAN BRANDT (ab 75.): Kam für Guirassy, konnte die drohende Niederlage aber nicht mehr abwenden. SPORT1-Note: Ohne Bewertung