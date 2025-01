Champions League: Leverkusen - Sparta Prag LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.01.2025 • 17:30 Uhr Der Bayer 04 Leverkusen empfängt heute None. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen trifft heute in der Champions League auf Sparta Prag, ein Duell, das es zuletzt in der Saison 2007/08 im UEFA-Pokal gab. Damals konnte die Werkself in der BayArena einen knappen 1:0-Sieg einfahren.

In der aktuellen Champions-League-Saison präsentiert sich Leverkusen besonders heimstark und hat seine letzten drei Heimspiele ohne Gegentor gewonnen. Ein vierter Heimsieg in Folge wäre ein Novum für die Mannschaft in diesem Wettbewerb. Die Serie von zwölf ungeschlagenen Heimspielen in europäischen Hauptwettbewerben unterstreicht die beeindruckende Form der Leverkusener auf heimischem Boden. Als aktuell 8. geht es um das direkte Ticket für das Achtelfinale. Ein möglichst hoher Sieg muss her.

Champions League: Bayer Leverkusen - Sparta Prag LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Spieler im Fokus: Aleix García und Florian Wirtz

Besonderes Augenmerk liegt auf Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Aleix García, der in dieser Champions-League-Saison mit einer beeindruckenden Passquote von 93.6% unter hohem Druck glänzt. Diese Fähigkeit könnte gegen ein Sparta Prag, das in dieser Disziplin schwächelt, entscheidend sein. Ein weiterer Schlüsselspieler ist Florian Wirtz, der in dieser Saison bereits fünf Tore erzielt und 18 Torschussvorlagen gegeben hat. Mit neun Toren in 19 Heimspielen in europäischen Wettbewerben teilt er sich den zweiten Platz in der klubinternen Rangliste mit Michael Ballack.

Schiedsrichter und Spielleitung

Die Partie wird von Schiedsrichter Georgi Kabakov geleitet, der für seine souveräne Spielleitung bekannt ist. Seine Entscheidungen könnten heute Abend von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere in einem Spiel, in dem Leverkusen auf eine historische Heimserie hofft und Sparta Prag versucht, seine Auswärtsschwäche zu überwinden. Beide Teams werden darauf bedacht sein, die Kontrolle zu behalten und sich keine unnötigen Fouls oder Karten einzuhandeln, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Prag heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird B04 gegen SPA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Bayer 04 Leverkusen gegen Sparta im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.