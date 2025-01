Champions League: Pleite! ManCity droht der Super-GAU

Manchester City verspielt bei Paris Saint-Germain eine Zwei-Tore-Führung. Das Team von Pep Guardiola droht in der Champions League auszuscheiden.

Wildes Comeback und Sechs-Tore-Spektakel: Paris Saint-Germain hat Manchester City nach einer turbulenten zweiten Halbzeit mit 4:2 (0:0) niedergerungen, dabei lag PSG bereits mit 0:2 zurück. Pep Guardiolas ManCity droht nun die Playoffs in der Champions League zu verpassen.

Manchester City liegt vor dem letzten Spieltag in der Tabelle mit acht Punkten nur auf Rang 25. PSG hat zehn Punkte und steht auf Platz 22. Der französische Hauptstadtklub trifft im letzten Spiel der Ligaphase auf den deutschen Vertreter VfB Stuttgart (Mittwoch, 29.01., ab 21 Uhr im SPORT1 -Liveticker) . Guardiola ist mit den Citizens gegen Club Brügge gefordert. Um die Chance auf die Playoffs zu wahren, ist ManCity zum Siegen verdammt.

Die punktbesten acht der 36 Teams qualifizieren sich nach der Liga-Phase automatisch für das Achtelfinale der reformierten Champions League . Die Mannschaften, die in der Vorrunden-Tabelle auf den Plätzen neun bis 24 landen, sind in einem neuen K.o.-Runden-Playoff mit Hin- und Rückspiel gesetzt.

Der eingewechselte Jack Grealish hatte die Skyblues kurz nach Wiederanpfiff in Führung gebracht (50.), Erling Haaland erhöhte wenig später mit seinem 47. Champions-League-Treffer auf 2:0 (53.).

Dembélé leitet die Wende ein

Doch PSG meldete sich mit Toren vom Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (56.) und Bradley Barcola (61.) zurück und egalisierte die Partie. Daraufhin spielte Paris immer stärker auf, Dembélé tunnelte Bernardo Silva scheiterte aber an der Latte (71.). Joao Neves krönte die Aufholjagd mit seinem Treffer zum 3:2 (78.). Goncalo Ramos machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+6) - er traf zum 4:2-Endstand.

In der ersten Hälfte hatten die Pariser bereits in Form von Achraf Hakimi die vermeintliche Führung erzielt (45.), aber Nuno Mendes stand in der Entstehung mit seinem Knie denkbar knapp im Abseits.