Endspiel in Bologna: Sahin spürt "keinen Druck"

Vor seinem womöglich letzten Spiel als Trainer von Borussia Dortmund bemühte sich Nuri Sahin um Gelassenheit. „Ich spüre keinen Druck“, behauptete der BVB-Coach vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) beim FC Bologna. Die Krise mache „ein bisschen was“ mit ihm, gab er zwar zu, „aber ich leg mich nicht in die Ecke.“

Sahin setzt auf die Champions League

Vor allem aber will er sich in der Königsklasse „das Momentum holen“ und es mit in die Bundesliga nehmen. Trotz aller Kritik nach den vergangenen Pleiten an seinen Spielern betonte Sahin, dass er sich von ihnen „nicht im Stich gelassen“ fühle, „dafür bin ich viel zu viel Mensch.“