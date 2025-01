Wer in der Champions League schon weiter ist

SPORT1 22.01.2025 • 12:10 Uhr Der erste Teil des 7. Spieltags des neuen Champions-League-Formates ist gespielt. Diese Entscheidungen stehen bereits einen Spieltag vor der K.o.-Phase fest.

Die Champions-League-Gruppenphase neigt sich dem Ende entgegen. Die Hälfte der Spiele des 7. Spieltags sind absolviert. Damit stehen auch die ersten Entscheidungen fest. Wer ist direkt im Achtelfinale? Wer ist mindestens in der Zwischenrunde? Für welche Teams ist die CL-Saison nächste Woche beendet? Ein kurzer Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

In der neuen Champions-League-Ligaphasen haben alle Teams nicht wie gewohnt sechs, sondern acht Gruppenspiele. Dabei gibt es keine Gruppen mehr, sondern eine Liga mit 36 Teams. Am Ende erreichen die besten acht Teams direkt das Achtelfinale. Platz neun bis 24 spielt in einer Zwischenrunde die anderen acht Plätze für das Achtelfinale aus. Platz 25 bis 36 sind raus.

Vier deutsche Teams sind aktuell noch im Rennen. Bayer Leverkusen ist sicher in der K.o.-Phase, der VfB Stuttgart, der FC Bayern München und der kriselnde BVB sind noch nicht sicher qualifiziert. Die Dortmunder unterlagen dem FC Bologna am Dienstagabend mit 1:2 und rutschen so auf den 13. Platz ab.

Mit einem Sieg gegen Feyenoord Rotterdam am Mittwochabend könnte der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Direkt für das Achtelfinale qualifiziert:

FC Liverpool (1. Platz, 21 Punkte)

FC Barcelona (2. Platz, 18 Punkte)

Viele Giganten taten sich in dieser neuen Ligaphase schwer - nicht aber der FC Liverpool. Die Reds gewannen alle ihre sieben Spiele und kassierten nur zwei Gegentore - beides Spitzenwert der Liga. Das Team von Trainer Arne Slot kann am letzten Spieltag maximal noch auf den zweiten Platz abrutschen. Liverpool ist in der kommenden Woche in Eindhoven zu Gast.

Diesen zweiten Platz hat aktuell der FC Barcelona inne. Auch die Katalanen sind mit 18 Punkten aus sieben Spielen bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Am Dienstagabend trotzte das Team von Hansi Flick eines 2:4-Rückstands und drehte diesen in der Schlussviertelstunde zu einem spektakulären 5:4-Sieg über Benfica Lissabon. Barca empfängt am letzten Spieltag Atalanta Bergamo.

Mindestens für die Zwischenrunde qualifiziert:

Atletico Madrid (3. Platz, 15 Punkte)

Atalanta Bergamo (4. Platz, 14 Punkte)

FC Arsenal (5. Platz, 13 Punkte)

Bayer Leverkusen (6. Platz, 13 Punkte)

Inter Mailand (7. Platz, 13 Punkte)

Aston Villa (8. Platz, 13 Punkte)

Stade Brest (9. Platz, 13 Punkte)

AS Monaco (10. Platz, 13 Punkte)

OSC Lille (11. Platz, 13. Punkte)

Eineinhalb Spieltage vor Schluss ist im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale noch alles offen. Mit Bayer Leverkusen ist aber auch ein deutsches Team schon sicher in der Zwischenrunde. Nach dem Dämpfer bei Atlético Madrid kann der deutsche Meister am Mittwoch noch von fünf Teams überholt werden, bevor die Werkself in der kommenden Woche Sparta Prag empfängt.

Mit Stade Brest und OSC Lille sind auch zwei Überraschungs-Teams aus der Ligue 1 sicher in der Zwischenrunde.

Keine Chance mehr auf die K.o.-Phase:

Young Boys Bern (36. Platz, 0 Punkte)

Slovan Bratislava (3. Platz, 0 Punkte)

RB Leipzig (34. Platz, 0 Punkte)

Sturm Graz (32. Platz, 3 Punkte)

Roter Stern Belgrad (31. Platz, 3 Punkte)

FC Bologna (27. Platz, 5 Punkte)

Sechs Teams haben vor dem finalen Spieltag am kommenden Dienstag keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Phase. Darunter ist auch eine deutsche Mannschaft. RB Leipzig blieb in sechs Spielen bisher punktlos. Auch die Young Boys Bern verloren alle ihre sechs Partien.

Slovan Bratislava ging in allen sieben Spielen als Verlierer vom Platz. Am Dienstagabend unterlagen die Slowaken dem VfB Stuttgart mit 1:3. Die Schwaben haben mit zehn Punkten aus sieben Spielen ein Endspiel um das Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain vor sich.