BVB feiert "kleinen, jungen Daniel"

Niko Kovac hat zwei seiner Spieler nach dem Befreiungsschlag von Borussia Dortmund mit einem Extra-Lob bedacht. Neben Kapitän Emre Can stellte er nach dem 3:0-Sieg bei Sporting in der Champions League vor allem Neuzugang Daniel Svensson ein gutes Zeugnis aus.

„Ich möchte auch noch den kleinen, jungen Daniel hervorheben“, sagte Kovac mit einem Grinsen. Dieser habe „heute sein erstes Spiel gemacht hat - und ein richtig gutes Spiel. Er hatte keine Minuten in den Knochen und dass er so ein Spiel abliefert, das muss man auch mal erwähnen, fantastisch!“

Wegen Svensson, der bei der späten Einwechslung gegen den VfB Stuttgart(1:2) sein BVB-Debüt gefeiert hatte , sprach Dortmunds neuer Coach auch den Transferverantwortlichen um Sportdirektor Kehl ein Kompliment aus: „Das zeigt, dass wir im Scouting richtig gut gearbeitet haben und dass wir dort wieder was entdeckt haben .“

Auch Can und Schlotterbeck schwärmen

Beeindruckt von Svensson (SPORT1-Note 2) zeigte sich auch Can: „Chapeau! Eine sehr, sehr gute Leistung für das erste Spiel. Respekt an ihn.“ Der Spielführer des BVB witzelte auch gleich: „Am Ende hat er einen Krampf gehabt, da habe ich gesagt: ‚Ey, was ist los, ich habe gedacht, du bist fit', aber er hat es sehr gut gemacht."