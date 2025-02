Die große BVB-Überraschung?

Die Verpflichtung am Deadline Day , das erste Spiel vor der gelben Wand, und nun direkt Königsklassen-Playoff gegen Sporting Lissabon ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) - und das voraussichtlich sogar von Beginn an.

BVB-Trainer Kovac schwärmt von Svensson

BVB-Neuzugang als Bensebaini-Vertreter

Svensson wechselte per Leihe vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland zum BVB. Bei den Dänen gehörte der 22-Jährige zu den Dauerbrennern und bestritt in dieser Spielzeit alle 17 Einsätze über die volle Distanz.

Svensson: Ein perfect match für Kovac?

BVB mit skandinavischer Achse?

BVB-Kapitän Emre Can hob vor allem die Einstellung des „schüchternen Jungen“ heraus: „Er saugt das alles auf. Er will lernen. Ich habe ihn jetzt auch schon paar Mal im Gym gesehen. Er ist sehr professionell und so stellt man sich einen neuen Spieler vor“, sagte Can auf SPORT1-Nachfrage.