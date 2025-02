Sammer zurück im TV - mit einer Besonderheit

Beim Playoff-Hinspiel des BVB in Sporting Lissabon fehlte Matthias Sammer in der Übertragung - diese Woche meldet sich der Klub-Berater zurück. Es gibt aber eine Besonderheit.

Beim Playoff-Hinspiel des BVB in Sporting Lissabon fehlte Matthias Sammer in der Übertragung - diese Woche meldet sich der Klub-Berater zurück. Es gibt aber eine Besonderheit.

BVB -Berater Matthias Sammer kehrt nach seiner Pause ins TV zu Amazon Prime zurück. Das bestätigte der Streaming-Anbieter vor den anstehenden Rückspielen in den Playoffs der Champions League.

Amazon überträgt am kommenden Dienstag das Duell FC Bayern gegen Celtic Glasgow, hier wird Sammer wie gewohnt in der Berichterstattung an der Seite von Moderator Alex Schlüter, Christoph Kramer und Josephine Henning zum Einsatz kommen. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.