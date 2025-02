Experte nach Schlotterbeck-Szene komplett aus dem Häuschen

Im Signal Iduna Park lief die 57. Minute: Schlotterbeck spielte einen hervorragenden langen Ball in die Spitze, genau in den Lauf von Karim Adeyemi, der rechts in den Strafraum eindringen konnte und sich den Ball an Sporting-Keeper Rui Silva vorbeilegte. Silva brachte Adeyemi zu Fall und Schiedsrichter Davide Massa zögerte nicht und zeigte sofort auf den Punkt.