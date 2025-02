Manchester City: Guardiola-Krise erreicht neuen Tiefpunkt

Pep Guardiola scheitert mit Manchester City in den Playoffs der Champions League. Das hat zwei Negativrekorde für den Spanier zur Folge.

Das krachende Aus in den Playoffs der Champions League verschärft die Krise von Trainer Pep Guardiola bei Manchester City. Hin- und Rückspiel zusammengerechnet, hatten die Citizens gegen Real Madrid mit 3:6 klar das Nachsehen - ein Ausgang, der sogar neue Tiefpunkte in der Karriere des spanischen Erfolgscoachs setzt.

So scheiterte Guardiola in der Königsklasse zum ersten Mal vor dem Achtelfinale. In zuvor 15 Anläufen hatte er mit seinen Mannschaften stets die Runde der letzten 16 erreicht und dabei dreimal den Titel gewonnen.