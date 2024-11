Premier League: Hürzeler fügt Guardiola historische Pleite zu

Brighton schockt Manchester City! Mit einem 2:1-Sieg nach Rückstand haben die Seagulls von Trainer Fabian Hürzeler der Mannschaft von Pep Guardiola die vierte Pflichtspielniederlage in Serie zugefügt - und die Citizens in eine kleinere Krise geschickt, die für Guardiola sogar historisch ist: Erstmals in seiner Trainerkarriere verlor der Spanier damit vier Pflichtspiele nacheinander.

Wenig später nutzte der FC Liverpool Citys erneuten Patzer und baute die Tabellenführung in der Premier League aus. An der Anfield Road besiegte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot den Bayern-Bezwinger Aston Villa 2:0 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf das Team von Guardiola.

„Über City liegt eine dunkle Wolke“

City vermisst Rodri & Gündogan

Auf der anderen Seite spitzt sich die Lage in Manchester zu. Zuvor hatte City im League Cup bei Tottenham Hotspur (1:2), in der Liga in Bournemouth (1:2) sowie in der Champions League bei Sporting Lissabon (1:4) zum ersten Mal seit 2018 drei Spiele in Folge verloren.