Englands Presse sieht Peps Ende gekommen

SPORT1 12.02.2025 • 15:00 Uhr Real Madrid dreht gegen Manchester City ein dramatisches Spiel in den Schlussminuten. Für die englische Presse ist es der Anfang von Guardiolas Ende.

Das Spiel, das eines Finales würdig gewesen wäre: Real Madrid zwang Manchester City in die Knie. Und die englische Presse sieht das Ende von Pep Guardiolas gefallenen Sieggaranten bereits nach dem Playoff-Hinspiel der Champions League gekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem alternden Star-Ensemble des einstigen Bayern-Trainers traut nach dem 2:3 kaum noch jemand zu, im Bernabéu für eine Wende sorgen zu können.

Der Tenor: Zu gut sind die Königlichen, angeführt von einem unwiderstehlichen und unnötig provozierten Vinícius Júnior. SPORT1 zeigt die Pressestimmen zum Duell zwischen den Skyblues und dem „König von Europa“.

ENGLAND

Daily Mail

„City wirft es weg - Jude Bellingham lacht zuletzt, als ein fragiles ManCity wieder in seine Einzelteile zerfällt. Ein später Schnitzer sorgt dafür, dass Real Madrid einen 3:2-Vorteil in den Playoffs der Champions League mitnimmt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Athletic

„Pep Guardiolas harsche Realität? Sein großartiges Manchester City kommt zu einem Ende - wie Manchester City am Dienstagabend gegen Real Madrid gezeigt hat, steckt noch Leben in dem alten Hund, aber es besteht kein Zweifel daran, dass sich diese großartige Mannschaft ihrem Ende nähert.“

The Guardian

„Real Madrids Bellingham entscheidet den Thriller, der Manchester City in den Seilen hängen lässt - Pep Guardiola hatte darauf hingewiesen, dass es ‚unmöglich‘ sei, den Vierer-Angriff von Real Madrid zu kontrollieren. Der Trainer von Manchester City meinte, man könne nur eine bestimmte Zeit lang gegen sie bestehen. Sie neigen dazu, einen Weg zu finden. Der Sieg der Madrilenen beruhte auf ihrem Spiel nach vorne, ihrer Cleverness und ihrer Schnelligkeit.“

BBC

„Manchester Citys fehlender Glaube und das alternde Team von schonungslosem Real entblößt - die Fans von Manchester City entrollten zu Beginn des Abends eine riesige Fahne, um Real Madrid und Vinícius Júnior für ihre verärgerte Reaktion auf den Sieg von Rodri über den Brasilianer beim letztjährigen Ballon d’Or zu verspotten. Es ist eine gefährliche Angelegenheit, die rücksichtslosesten und erfahrensten Spieler der Champions-League-Geschichte zu verhöhnen - und das zeigte sich auch.“

The Sun

„Belli Laughs: Bellingham und Co lachen zuletzt, während die Gastgeber einen 2:1-Vorsprung mit Horror-Fehlern nach Vini-Hohn wegwerfen. WARUM in aller Welt scheint Manchester City plötzlich entschlossen zu sein, seine schwergewichtigen Gegner so zu ärgern?“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Mirror

„Höllenglocken (auf Englisch: „Hell’s Bells“) - ManCity kollabiert bei schmerzhafter Champions-League-Pleite gegen Real Madrid, als Bellingham mit dem letzten Atemzug trifft. Pep Guardiolas schlimmste Ängste Realität.“

SPANIEN

Marca

„Der König von Europa ist zurück! Es ist immer Zeit für ein Comeback. Der Champions-League-Sieger holt einen 1:2-Rückstand innerhalb von sieben Minuten auf und gewinnt zum ersten Mal bei Manchester City. Ancelottis Mannen konnten sich von Haalands Doppelpack erholen.“

As

„Das war in der Tat ein Rinnsal - Madrid, das zwanzig Mal schoss, überwand City und gewann schließlich in der Schlussphase. Es hätte eine unvollständige Sinfonie sein können, aber Bellingham beendete sie in der Nachspielzeit. Madrid hat das Team von Guardiola in die Knie gezwungen, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.“

Mundo Deportivo

„Madrid macht im Etihad den ersten Schritt und kommt dem Achtelfinale näher. Die Mannschaft von Ancelotti geriet zweimal in Rückstand, konnte das Spiel aber in der Schlussphase durch zwei grobe Schnitzer der Abwehr noch drehen. Ein nicht wiederzuerkennendes City war zum Zuschauen verurteilt.

Sport

„Madrid legt bei Guardiola die Axt an - City ist heute eine Mannschaft, die nicht mehr das ist, was sie einmal war. Ein Schatten ihrer selbst. Eine Gruppe von Spielern, die zu alt sind und nicht mit dem Tempo mithalten können, das in Europa verlangt wird.“

FRANKREICH

L’Équipe

„Vinícius stark in der Feindschaft - Vom Publikum im Etihad-Stadion überrumpelt und in den letzten Wochen unter Beschuss geraten, wachte Vinícius auf und war maßgeblich an den beiden Toren beteiligt, die Real Madrid in den letzten Minuten zum 3:2-Sieg gegen Manchester City verhalfen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

RMC Sport

„Cityzens mit dem Gong gekreuzigt, Real in einer günstigen Position - Kylian Mbappé traf, doch es war Jude Bellingham, der die Cityzens in diesem Hinspiel des Champions-League-Playoffs mit dem Gong kreuzigte.“

ÖSTERREICH

Blick