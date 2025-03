Bayern-Torwart einschüchtern? Kurioser Hamann-Vorschlag

Bayer Leverkusen braucht ein mittelschweres Fußballwunder, um im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern noch die Kurve zu kriegen. TV-Experte Didi Hamann hat aber eine Idee, was dabei helfen könnte. Muss ein FCB-Youngster darunter leiden?

Die Aufgabe könnte kaum schwerer sein: Einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel müssen die Leverkusener am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Bayern aufholen, um doch noch ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Dass die Rheinländer dafür ein Wundermittel brauchen, steht außer Frage. Doch Dietmar Hamann nennt einen möglichen Ansatz.

„Natürlich muss Leverkusen schauen, dass sie Urbig früh beschäftigen“, sagte Hamann bei Sky90 und erklärte: „Frühere Trainer haben gesagt: ‚Erste Ecke, erster Freistoß: Wenn der Ball nicht im Tor liegt, hat der Torwart im Tor zu liegen. Und dann schauen wir, ob er beim nächsten Standard nochmal rauskommt.‘ Ich gehe also davon aus, dass die Leverkusener versuchen werden, ihn zu bearbeiten.“

„Nicht das Beste fürs Selbstvertrauen“

Der Rekordmeister Bayern werde hingegen versuchen, Urbig „zu schützen“, betonte der Ex-Profi. „Da ist dann sehr viel Psychologie dabei. Das wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie das angehen.“ Erst vor wenigen Wochen wechselte der junge Keeper vom 1. FC Köln an die Säbener Straße und wird nach der Verletzung von Neuer im Hinspiel sein Startelfdebüt in der Champions League geben.

Hinzu kommt: Urbigs erstes Spiel über 90 Minuten sei denkbar unglücklich verlaufen, am Samstag verloren die Münchner mit 2:3 gegen Bochum . „Es gibt wahrscheinlich wenige Torhüter, die ihr Debüt für die Bayern zuhause gemacht und es verloren haben. Die 2:3-Niederlage - auch wenn er die Tore nicht halten konnte - ist natürlich nicht das Beste fürs Selbstvertrauen“, schilderte Hamann.

Urbig? „Sein Herz war in der Hose“

„In so einem Spiel gibt es viele Unwägbarkeiten und natürlich kann auch das eine Rolle spielen. Jonas Urbig hat eine breite Brust, aber ich glaube, sein Herz war am Mittwoch in der Hose - man spielt gegen Leverkusen, das wichtigste Spiel der bisherigen Saison, das ist Wahnsinn“, sagte Sky-Reporter Uli Köhler.