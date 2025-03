Nach 8 Minuten: Außergewöhnliche Unterbrechung bei BVB-Spiel

Bereits nach acht Minuten wird die Partie des BVB in Lille unterbrochen. Die Aktion hat einen religiösen Hintergrund.

Die Stimmung im Stadion von OSC Lille war gerade erst durch den frühen Führungstreffer von Jonathan David in der fünften Minute förmlich explodiert, da unterbrach Schiedsrichter Sandro Schärer aus der Schweiz das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den BVB . Nach nur acht Minuten genehmigte der Referee eine Trinkpause.

Der Grund: Viele Profis befinden sich aktuell im Fastenmonat Ramadan und dürfen tagsüber weder Essen noch Trinken zu sich nehmen. Erst nach dem Sonnenuntergang ist dies den Muslimen bis zum 31. März erlaubt. Beim BVB betrifft es unter anderem Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini. Letzterer stand jedoch nicht in der Startelf.

Frühe BVB-Pause wegen Ramadan

Also liefen gleich mehrere Profis schnell zum Spielfeldrand, knieten sich auf den Rasen und nahmen etwas zu sich. Denn der Sonnenuntergang fiel ausgerechnet auf kurz nach der Anstoßzeit.

Ramadan hat Einfluss auf Startelf

BVB-Trainer Niko Kovac hatte zuvor erwähnt, dass der Ramadan bei der Aufstellung „natürlich“ eine Rolle spiele. So wurde Außenverteidiger Bensebaini in der Partie nicht in der Startelf aufgeboten. „Wir als Trainer befürworten das natürlich. Ich finde gut, dass sie das machen. Aber wir müssen darauf gucken, dass wir die Jungs auf den Platz bringen, die die nötigen Kräfte haben“, sagte Kovac.